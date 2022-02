Pert indított az Alec Baldwin által forgatáson lelőtt operatőr családja

Szerintük számos előírást nem tartottak be a western forgatáson.

Alec Baldwin kezében október 22-én sült el véletlenül az a kellékfegyver a Rust című western forgatásán, amely Halyna Hutchins operatőr halálát okozta. A tragédia nyomán számos per indult az azóta eltelt csaknem négy hónapban, de Hutchins családja eddig nem nyújtott be keresetet.

Kedden viszont változott ez a helyzet, egy online közvetített sajtótájékoztatón jelentették be egy ügyvéden keresztül, hogy kártérítési pert indítanak a film producereként is érintett Baldwin és mások ellen, mert szerintük gondatlanság okozta a 42 éves Hutchins „értelmetlen és tragikus” halálát. Az Új-Mexikói bíróságra benyújtott kereset szerint legalább 15 iparági standardot sértettek meg a forgatáson, többek között azt, hogy Baldwin kezében nem is kellett volna fegyver legyen a jelenet beállításakor, illetve, hogy a fegyvermester nem volt jelen, amikor a színész átvette a fegyvert a rendezőasszisztenstől.

Ha követték volna az előírásokat, mindez soha nem történt volna meg

– mondta Brian Panish, a család Los Angeles-i ügyvédje, aki szerint sok vétkes van, de a felelősség nagyobb része Baldwint terheli, mert az ő kezében volt a fegyver. A színész az elmúlt hónapokban interjúban és közösségi médiára feltöltött videókban is beszélt a tragédiáról, február eleje óta pedig újra forgat. A várakozások szerint a tárgyalásra a következő másfél évben kerülhet sor.