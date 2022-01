Tíz könyv, amit el kell olvasni, mielőtt 2022-ben megfilmesítik

Jó öreg sorozatunk, „A Könyv Sokkal Jobb Volt” immáron tizedik részéhez érkezett, mert bizony a filmesek idén sem hagynak minket könyvadaptációk nélkül sem a mozivásznon, sem a tévéképernyőn. Predátorbuktató girlpower, hazug felnőttek, de a Stephen King-láz sem csitul.

Sally Rooney: Baráti beszélgetések

Sally Rooney a Normális emberek sorozat-adaptációjával azoknak is felkerült a térképére, akik korábban nem ismerték a munkáit, idén pedig egy újabb sorozat hozhat a könyveinek néhány százezer új rajongót. Ráadásul ezúttal debütáló regényét – mellyel egyből a sikerlisták élére került – dolgozzák fel egy tizenkét részes sorozatban, éspedig pontosan ugyanaz a csapat, amely a Normális embereket is jegyzi Ed Guiney produceri vezetésével. A Baráti beszélgetések főszereplője Frances, aki legjobb barátnője révén megismerkedik egy idősebb, jómódú párral, és súlytalannak induló, majd egyre karcosabbá váló kapcsolatba bonyolódik velük. Pontos premierdátum még nincs a sorozathoz, de idén minden jel szerint megérkezik, így a téli begubózásokhoz a könyveredeti kiváló választás.

Kapcsolódó Azért hiúsulnak meg a nagy szerelmek, mert nem tudunk beszélni egymással A nagy nemzetközi könyvsikerből készült Normal People a tavasz egyik legtöbbet tárgyalt sorozata. Tényleg csak egy szappanopera a huszonéveseknek, vagy sokkal több annál?

Jodi Kantor és Megan Thwohey: She ​Said – A MeToo mozgalom keletkezésének és Harvey Weinstein leleplezésének története

A She Said című filmet már szerepeltettük a legjobban várt 2022-es filmek listáján is: nyilvánvaló, hogy az oknyomozó újságírós filmeknek bérelt helyük van a szívünkben, pláne, ha annyira földrengető témáról van szó, mint itt. A She Said ugyanis a Weinstein-ügyet kirobbantó New York Times-cikkről és a szerzőiről szól, márpedig a Weinstein-ügy sokkal több, mint bűnügy: a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos közgondolkodást alapjaiban formálta át Harvey Weinstein lebukása, és az annak nyomán kialakult #metoo mozgalom. A két újságírót ráadásul két remek színésznő, Carey Mulligan és Zoe Kazan formálja meg. A film idén novemberre várható, addig tehát bőven belefér ez a remek kötet.

David Herbert Lawrence: Lady ​Chatterley szeretője

Szerencsére nem csak az utóbbi évek irodalmi sikerei kerülnek terítékre a soha el nem múló könyvadaptációs trendben: időről időre előkerül egy klasszikus is. Ilyen a Lady Chatterley szeretője is, aminek létezik már ugyan több mint fél tucat mozgóképi adaptációja, ám a Bridgerton által begyújtott szoftpornós-kosztümös rakétát idén újabb feldolgozás lovagolja meg. A mozgásképtelen és távolságtartó férje mellett hervadozó birtokosfeleség és a birtok gondnoka közötti erotikus kalandok megunhatatlanok, ám még mielőtt A koronában Lady Dianát játszó Emma Corrin Lady Chatterley-vé lényegül, érdemes megismerkedni az irodalmi alapanyaggal is.

Dolly Alderton: Minden, ​amit tudok a szerelemről

Újabb újságírósztori, ám itt az oknyomozás helyett Bridget Jones nyomdokaiban járunk: Dolly Alderton korábban a Sunday Times rovatvezetője volt, ez a kötet pedig az ő szinglimemoárja szerelemről, munkáról, bulikról, szakításokról és természetesen az elengedhetetlen legjobb barátnőkről. A kötetet a BBC One dolgozza fel hétrészes minisorozatban, pontos premierdátum egyelőre nincs, a könyv azonban tavaly magyarul is megjelent, szóval neki lehet esni.

Joe Hill: Fekete telefon

A Stephen King-reneszánsz az utóbbi egy-két évben egy milliméternyit alábbhagyott ugyan, cserébe 2022-ben begyújtjuk az összes rakétát: legalább két King-regény feldolgozása érkezik, ráadásnak pedig kapunk egy bónuszt Stephen King középső fia, Joe Hill Fekete telefonjával. Joe – nem túl meglepő módon – édesapja nyomdokaiban halad, azaz ő is horrorban utazik, Fekete telefon című regénye pedig egy szadista sorozatgyilkosról mesél, aki gyerekekre vadászik, no meg egy bizarr telefonkészülékről, mely csak egyetlen irányból fogad hívásokat: a túlvilágról, éspedig a gyilkos korábbi áldozataitól. A sztori filmváltozata Ethan Hawke főszereplésével érkezik, jelenlegi tudásunk szerint júniusban.

Lisa Taddeo: Három ​nő

Rég láttuk már Shailene Woodley-t, pedig néhány éve már letette a névjegyét, mint a fiatal generáció egyik legtehetségesebb színésznője – nos, idén újabb komoly címben emlékeztethet képességeire. Lisa Taddeo ugyanis ebben a regényében a női szexualitás kifürkészhetetlen útjaira kalauzolja az olvasót, és ezt próbálja meg sorozatra adaptálni a Showtime Woodley főszereplésével. Ő egy írót alakít, aki saját gyászát igyekszik feldolgozni három nő történetének feltárásával. Van itt minden: egy kihűlt házasság szeretetlensége, egy tanárával összegabalyodó tini és egy furcsa hatalmi játszmákkal terhelt házasság.

Stephen King: Borzalmak városa

És akkor a fentebb említett Stephen King-láz első igazi versenyzője: a Borzalmak városa idén szeptemberben kap új moziváltozatot, éspedig az utóbbi évek horrorsikereit, az Annabelle– és Az apáca-filmeket is jegyző Gary Dauberman forgatókönyvírói-rendezői kreditjével, aki ráadásul Kinggel is csinált már jót: ő írta a nemrég két kiváló filmben újra feldolgozott Az forgatókönyveit. A sztori meg, hát, a szokásos: álmosnak tűnő kisváros, ahol ugyanakkor a lakosság egyre-másra szembesül ijesztő eseményekkel, mígnem kiderül, hogy a dolog hátterében az áll, hogy vámpírok garázdálkodnak a városban.

Kapcsolódó Gyilkos árvák, baljós felhők, őrült Ethan Hawke: tőlük fogunk rettegni 2022-ben Idén sem maradunk libabőr és Stephen King nélkül, visszatér egy csomó franchise sokadik része, de az ügyeletes kulthorror-mesterek is teszik a dolgukat.

Stephen King: Tűzgyújtó

Ahogy az imént említett Borzalmak városa, úgy a második idei Stephen King-adaptáció is egy olyan darab, aminek létezik már filmes feldolgozása, a Tűzgyújtó esetében ráadásul igazi filmtörténeti súlyú alkotásról van szó: bár az 1984-ben vászonra vitt verziója nem volt túl sikeres, de legalább a még nagyon picike Drew Barrymore emlékezetes alakítása látható benne (lásd a lentebbi filmklipet). Most újabb mérföldkő jellegű feldolgozás készül a sztorihoz: Zac Efron először játszik horrorfilmben, ő lesz a gondolataival tüzeket gyújtani képes kislány apukája.

Elena Ferrante: A ​felnőttek hazug élete

Ez a bekezdés egy dupla ajánló a Ferrante-láz jegyében. Az idei évet már eleve egy Elena Ferrante-adaptációval kezdtük, hiszen a Netflixen kijött a remek Az elveszett lány (The Lost Daughter), Maggie Gyllenhaal rendezői debütálása, melyben Olivia Colman, mint saját ambivalens anyaságával viaskodó nő, egészen elsőrangút játszik – már megint. Az elveszett lány címen futó film könyveredetijét talán kevésbé egyértelmű megtalálni, minthogy a könyv magyarul a Nő a sötétben címet viseli, de ettől függetlenül érdemes nekiesni, aztán szorosan utána jöhet is a filmfeldolgozás a Netflixen. Ahová egyébként a másik idei Ferrante-feldolgozás, A felnőttek hazug élete is készül, éspedig egy nyolcrészes minisorozat formájában, ami már forog is. A helyszín, ahogy azt Ferranténál megszokhattuk, Nápoly, a főszereplő pedig a kamaszkor változásaival szembesülő Giovanna.

Kapcsolódó Milyen anya nevezi fantasztikusnak azt, hogy elhagyta a gyerekeit? Elfajzott anya vagyok – mondja Olivia Colman Maggie Gyllenhaal első rendezésében, Az elveszett lányban, de valóban ilyen könnyen megválaszolható ez a kérdés?

Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

Tulajdonképpen meglepő, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb sikerű bestsellerét még csak most téri el az adaptációs láz, pláne, hogy azért egy efféle különös világú sztori, ráadásul egy krimi, elég jól tud működni mozgóképen. Az Ahol a folyami rákok énekelnek a lápvidéken magára hagyott kislányt, Kyát követi, aki megtanulja ellátni magát, és afféle remeteként él, mígnem beköszönt életébe az első szerelem. A bimbózó románcot azonban egy rejtélyes bűnügy zavarja meg. A kötet már 2018-ban megjelent, és zajos sikert aratott, ez volt az Amazon legtöbb példányban elkelt fikciós kötete 2019-ben. A regényt ez év júniusában láthatjuk mozgóképen, éspedig a már említett Normális emberek színésznőjével, Daisy Edgar-Jonesszal a főszerepben.