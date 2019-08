Még mindig akad 10 könyv, amit el kell olvasni, mielőtt megfilmesítik

Jessica Knoll: Szerencse ​lánya

Ha Reese Witherspoon felkarol egy könyvet, hogy filmre adaptálja, akkor sejthetjük, hogy valami fontossal állunk szemben, Witherspoon ugyanis saját produkciós cégével rendre fajsúlyos női történetekkel foglalkozik, és a Szerencse lányával sincs ez másként. A sztori egy népszerű női magazinnál dolgozó nőről szól, aki első ránézésre igazi mázlista: menő munkahely, sok pénz, klassz cuccok, dögös és jó családból származó vőlegény – megvan mindene. És megvannak a jól eltitkolt traumái is, melyeket még a suliban szerzett, és amelyek nyomán egész életét annak szentelte, hogy megvédje magát a hasonló fájdalmaktól. De, ahogy az lenni szokott, a múlt valahogy visszaköszön, és nem éppen barátságosan. A filmváltozat szereposztásáról egyelőre nincsen hír, de ilyen produceri gárdával nem aggódunk.

T. S. Eliot: Macskák

A híres musicalt ugyan minden közepesen művelt kultúrafogyasztó ismeri, ki angol eredetiben, ki a remek magyar fordításban, ám verseket, amelyekből a darab kiindult, már jóval kevesebben olvasták. Pedig Dib Dáb Kandúr, Mortájger, Praclipöszlék és barátaik ebben a formában, ha lehet, még viccesebbek. Naná, hiszen a fordítók Varró Dániel és Havasi Attila. A kötet ráadásul igazi szépség, tele Axel Scheffler illusztrációival – elolvasását annál is inkább ajánljuk, mivel a sztoriból hamarosan – idén decemberben – érkező filmes adaptáció az eddigiek alapján egészen vállalhatatlanul pocséknak ígérkezik.

Jack London: A vadon szava

Jack Londontól alighanem a művelt világ összes állatrajongó gyereke olvasott már legalább egy regényt, az sem kizárt, hogy éppen ezt, ám ha annak idején kimaradt, még bőven van idő pótolni. A sztorit feldolgozó mozifilm Karen Gillan és Harrison Ford főszereplésével ugyanis még jócskán várat magára, jelen állás szerint 2020 februárjára ígérik, ám mivel még semmi érdemi hír nincs a projekt állásáról, így könnyen lehet, hogy a bemutató csúszni fog. A történet, Londontól megszokott módon, ismét egy állatról mesél, ezúttal egy Buck nevű kutyusról, akit szánhúzóvá tesznek, bántanak, és általában annyi szenvedésnek van kitéve, hogy inkább farkasnak áll. Jó kis szívfacsarós, meghatódós történet, filmen is alighanem erős lesz, de a könyv, mint tudjuk, mindig jobb.

Jenny Han: Utóirat: Még mindig szeretlek

Aki legalább néha-néha felugrik a Netflixre némi agyrágógumiért, az alighanem belefutott a To All The Boys I Loved Before, azaz A fiúknak, akiket valaha szerettem című tinirománcba, ami a romantikus komédiák minden kötelező körét sikerrel megfutva igazi műfaji klasszikussá vált. Természetesen már az is adaptáció volt, ez pedig itt annak a folytatása, Lara Jean csetlő-botló szerelmi élete folytatódik, ezúttal visszatér egyik múltbéli szerelme, aki miatt azt sem tudja, mit és ki iránt is érez tulajdonképpen. A filmfeldolgozás ebből is a Netflixen fog megjelenni valamikor 2020-ban.

Charles Brandt: „Hallom, szobafestő vagy!”

Ezzel a kötettel már jobb lesz sietni, mert a belőle készült film, a The Irishman már szeptember végén megérkezik. A film a Netflix egyik legnagyobb idei dobásának ígérkezik, melyben Robert De Niro, Al Pacino, és hasonló óriási nevek hozzák azt, amihez a legjobban értenek: a gengszter-hangulatot. Ez pedig itt a kötet, amire az egész alapul: megismerjük belőle Frank Sheerant, a maffia bérgyilkosát, aki több mint huszonöt embert ölt meg megbízásra. Vidám, kedves lányregényre tehát ne számítsunk, de a gengszterregények rajongóinak kötelező.

Tomi Adeyemi: Vér ​és csont gyermekei

Ez a kötet, szegény, áldozatául esett az alkalmazott grafikának: akárhogy is nem ítélünk meg könyvet borító alapján, ezt a kötetet, ha csak a külsejét nézném, életemben nem venném le a polcról. Pedig Adeyemi kötetet igazi sűrű, sötét, fordulatos fantasyt rejt, melyben egy varázslattól megfosztott országba próbálja visszahozni a mágiát a mágusok egyik leszármazottja elnyomással és ármánnyal szemben. A kötetnek komoly rajongótábora alakult ki, és, mivel ez csak egy nagyobb saga első regénye, a rajongás vélhetően csak fokozódni fog, a második rész ugyanis hamarosan megjelenik, érdemes tehát utána járni a hype-nak még most. A regény sikerét bizonyítja az is, hogy máris készül a filmes feldolgozás, ám arról, hogy mikorra várható, vagy kik játszanak benne, egyelőre nem tudni semmit. Fantasyrajongóknak mindenesetre kihagyhatatlan olvasmány.

Rhonda Byrne: The ​Secret – A Titok

Nehezen lepődök már meg bármin, amit Hollywood fejesei kitalálnak, de azért azon, hogy filmet csinálnak egy önsegítő könyvből, kissé meghökkentem mégis. Márpedig A Titokkal, amely a nyakunkra hozta a vonzás törvénye néven ismert new age gondolatot, és a szétkoptatott „bevonzani” kifejezést, pontosan ez történik, és a dolognak ad némi pikantériát, hogy a film főszereplője a szcientológia elkóborolt báránykája, Tom Cruise exneje, Katie Holmes lesz. Hogy egy történettel nem rendelkező könyvből hogy lesz film? Nos, jelenleg annyit tudni a sztoriról, hogy Holmes egy háromgyerekes özvegyasszonyt alakít majd, aki egy szaki révén találkozik először a vonzás törvényével. Lebilincselőnek ígérkezik.

Garth Stein: Enzo – avagy az emberré válás művészete

Még egy cuki kutyás történet kapott helyett válogatásunkban, ezúttal egy Enzo nevű négylábú meséli el életét autóversenyző gazdája oldalán, meglehetősen filozofikus hangnemben. Enzo ugyanis meg van győződve róla, hogy hamarosan emberként fog újjászületni. Így aztán az sem zavarja, hogy öreg és beteg, csak emlékezik és mesél, és mondja a bölcsességeit az autóversenyzésről és az életről, hogy a kutyás sztorik rajongói jól meghatódhassanak. A könyvből The Art of Racing In The Rain, magyarul Ebgondolat (?!) címen érkezik a filmadaptáció ez év októberében, a főbb szerepekben Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia és Kevin Costner lesz látható.

A. S. A. Harrison: Halálos ​hallgatás

A domestic noirt, amióta divatba jött, azóta nem tudja megunni sem a könyvkiadás, sem a filmgyártás, naná, hiszen a hazug, látszatra és játszmákra alapuló házasságok pokla jócskán kínál annyi borzalmat, amiből már kitelik egy jobbfajta thriller. Itt egy középkorú házaspár gyilkolja egymást érzelmileg, az eseményeket pedig a két főhős nézőpontjából, váltakozva ismerjük meg, ami magával hozza azt a kérdést is, hogy ezt hogyan fogja megmutatni majd a film. A kötetet, amelyet gyakran hasonlítanak a Holtodiglanhoz, Nicole Kidman főszereplésével adaptálják, ám még csak az előkészítési szakaszban van, azaz eltarthat még pár évig, mire láthatjuk.

Szabó Győző: Toxikoma

Sajnos nem elég gyakori, hogy magyar könyv filmes adaptációjáról számolhatunk be, pedig alapanyag lenne bőven. Most viszont mégis örülhetünk egy ilyen projektnek, ráadásul nem is valami huszadrangú tinglitanglit, hanem Szabó Győző kőkemény drognaplóját viszi filmre Herendi Gábor érdemleges büdzséből és olyan szereposztással, ami egészen ígéretessé teszi a projektet. A könyvben ugyan messze nem ilyen fontos szereplő, a filmben viszont az egyik főhős Csernus Imre lesz, aki, ugye, a való életben is sokat tett azért, hogy Szabó Győzőnek sikerüljön lejönnie a szerekről. Előbbit Bányai Kelemen Barna, utóbbit Molnár Áron noÁr alakítja majd. Herendinek igazi szerelemprojekt ez, már csak azért is, mert annak idején Szabó Győző csak azzal a feltétellel jöhetett el a Valami Amerikába szerepelni, ha végigcsinálja azt a rehabot, ahol Csernus dokival találkozott, és ami aztán, mint azóta tudjuk, megmentette az életét. A filmet jövő novemberre ígérik, a remek könyv addig bőven belefér.

