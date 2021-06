Sosem fogynak el a könyvek, amiket el kell olvasni, mielőtt film készül belőlük

Újabb résszel jelentkezik a könyvmolyok, könyvsznobok kedvenc cikksorozata, „A Könyv Sokkal Jobb Volt” – ezúttal is olyan könyveket mutatunk be, amelyek rövidesen mozgóképes adaptációt kapnak vagy nemrégiben kaptak. A sorozat előző részeit – kiváló olvasnivalókkal – itt lehet megtalálni

Kristin Hannah: Fülemüle

Egy jó történelmi fikció jöhet? Naná, hogy jöhet, főleg, ha a második világháború megunhatatlanul eseménydús, szörnyű időszakáról van szó, amikor ez a történet is játszódik. Főhősnőnk, Vianne férje a frontra ment, neki pedig magában kell megküzdenie a háború pusztításával, a menekülő honfitársak látványával, a repülőrajokkal, a bombázással, sőt, egy ponton beköltözik a házukba egy német tiszt is. Másik főhősünk az ő húga, Isabelle, aki teljesen más úton küzd a saját túléléséért: az ellenállás tagja lesz. A filmfeldolgozásban – ami elvileg a karácsonyi időszakban kerül majd mozikba – egy valóságos testvérpár alakítja majd e két nőt, Elle és Dakota Fanning. Harcias, girlpower-eposz háborús időkből, remekül hangzik, és amíg a filmre várunk, épp belefér a regény.

Colston Whitehead: A föld alatti vasút

Colston Whitehead regényének sorozatadaptációja nemrégiben debütált a nálunk is előfizethető Amazon Prime-on, de hiába ad egy sorozat több alkalmat a pontosabb feldolgozásra, a könyveredetire mégis érdemes időt szakítani a sorozat előtt, már csak azért is, mert ez egy különösen erős szöveg, amely nem mellesleg Pulitzer-díjas. Igaz, kell hozzá gyomor. A regény ugyanis egy rabszolgaságban tartott fiatal fekete nő, Cora története, akinek helyzetéből adódóan válogatott kegyetlenségeket kell elszenvednie nem csupán fogva tartói, de rabszolgatársai keze által is. De Cora nem az a sorsát tűrő típus, elhatározza, hogy megszökik, így bukkan egy titkos, rabszolgákat mentő szervezkedésre. A történet, érthető módon, az afroamerikai közösség számára emblematikus, így nem meglepő, hogy a fekete sorsot és öntudatot a Holdfényben olyan fergetegesen megéneklő Barry Jenkins dolgozta fel a kötetet.

Janny. B. Jones: Finding You – Ott rám találsz

Afféle ártalmatlan, szex és csúnya beszéd nélküli, vallási elemekkel átszőtt, kistesóbarát tinirománc lett Jenny B. Jones regényének filmváltozata, melyet néhány amerikai mozinéző már láthatott. A történet egy ambiciózus, hegedűművésznek készülő tinilányt követ, aki testvére elvesztését meggyászolni érkezik abba a tengerparti ír kisvárosba, ahol aztán megváltozik a sorsa. Megismerkedik ugyanis egy feltörekvő ifjú filmsztárral, aki épp az ügyeletes vámpírrománcot forgatja a kisvárosban – ezen a ponton be kell valljuk, a regény némiképp emlékeztet egy Alkonyat-fanfictionre, de annyi baj legyen. Az amerikai premier után még nem tudni, Magyarországra mikor ér el a film, így a könyvnek nyugodtan nekikezdhet bárki, aki egy kis szívmelengető young adult románca vágyik – márpedig így késő tavasszal ki ne vágyna.

Jane Harper: Az aszály

Gyilkosság-öngyilkosság családon belül egy csendes, nyugodtnak hitt kisvárosban? Ez érthetően felkavarja az indulatokat – és ennek az ügynek szeretne a végére járni Aaron Falk szövetségi ügynök, akinek egyébként is vannak kötődései a helyszínhez. Így a nyomozás régi sebek felszaggatásával jár. A regény világsiker lett, a belőle készült filmben pedig Eric Bana a főszereplő. Szintén nem tudni, hozzánk mikor jöhet, így aki egy kis nyomozós-rejtélyes kisvárosi hangulatra vágyik, annak érdemes a könyvvel kezdeni. Mondjuk másnak is.

Patricia Highsmith: Mélyvíz

Patricia Highsmith elég erős az erotikus thriller utóbbi években kissé elhanyagolt műfajában, amiben ez a regénye is készült: sötét, szövevényes, nyomasztó bűnügy, mely kibogozhatatlannak tűnik – miközben nyilván nem az, van megoldás, csak jussunk el odáig normális vérnyomással. A történet egy meglehetősen bizarrul működő házasság körül szövődik: a feleség látványosan, több szeretővel félrelép, férje viszont különösebben nem csinál nagy ügyet mindebből – míg a szeretők közül többen el nem tűnnek. Nyilván a férj a leggyanúsabb, de bizonyítékok utalnak ártatlanságára. Akkor viszont ki a tettes? És ki a pszichopata? A könyvet többször is megfilmesítették, az Isabelle Huppert-féle a legismertebb, ebben a mostaniban Ana de Armas és Ben Affleck játszik, és valamikor augusztusra várható a mozikba.

Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél

Jojo Moyest nem kell bemutatni a szívszaggató románcok rajongóinak, annyit mondok, Mielőtt megismertelek, és nagyjából sejteni lehet, hogy mire számíthatunk ennél a kötetnél: szívfájdalmak, szerelem, romantika, csalódás, katartikus nagy érzelmek. Főhősünk egy ifjú újságírónő, aki egy cikken dolgozva bukkan egy régi szerelmeslevélre, melyben az író, egy szerelmes férfi, arra kéri szeretőjét, hagyja el a férjét a kedvéért. A téma elevenére tapint hősünknek, hisz ő is épp egy házasságtörő viszonyban tölti be a szerető szerepét, és meglehetősen szenved ettől. A levél eredetét kezdi kinyomozni, figyelemelterelésképp, így múlt- és jelenbéli szerelmek és szívfájások keverednek. A film Shailene Woodley, Felicity Jones és Callum Turner főszereplésével július végén érkezhet a hazai mozikba.

Sara Gay Forden: A Gucci-ház

A Gucci-ház filmváltozatát novemberre ígérik, és vélhetőleg az év egyik szenzációja lesz, teljes testtel a díjszezonra szabva, Lady Gaga és Adam Driver főszereplésével, valamint Al Pacinóval, Ridley Scott rendezésében. De a film nem csak ezért lesz jó, hanem a remek alapanyag miatt is, melyben minden ízében feltárul a divatvilág mocska. A történet Maurizio Gucci halálának körülményeit vizsgálja, de nem csak azt, az egész Gucci-klán felemelkedésének és bukásának történetét dolgozza fel, és mindezt annyi ízzel és intrikával teszi, amennyi garantálja a letehetetlen könyv élményét.

Liane Moriarty: Kilenc ​idegen

A klasszikus olvasztótégely-szituáció: kilenc ember, akik nem ismerik egymást, ugyanarra a tíznapos pihenésre fizet be az Oltalom Háza nevű üdülőbe. Mindenki más okból: fogyni, házasságát rendbe tenni, pihenni, feltöltődni. Hát, nem így lesz, mert hamarosan kiderül, hogy a hely nem az, aminek látszik, ők pedig egy rejtélyes, bizarr kísérletben találják magukat. Némi lélektan, sötét indulatok, szorongások, bűnök, és valaki, aki a szálakat mozgatja. A regény feldolgozását a Hulu készíti, egyelőre csak annyit tudunk a premierről, hogy valamikor idén érkezik, valamint, hogy tele lesz nagy nevekkel: Nicole Kidman, Luke Evans és Melissa McCarthy is a szereplőgárdában van.

Philip Beard: Kedves Zoe!

Viszonylag kevés még a 9/11-et feldolgozó alkotás az irodalomban és a filmen, Philip Beard regénye, és a belőle készülő film viszont egy ilyen darab, még akkor is, ha a 2001-es terrortámadás csupán a hátteret adja. A regény főhőse kishúgát gyászolja, aki a támadás idején halt meg, neki írja a leveleit traumafeldolgozásként, gyászterápiaként. Miközben húgához beszél, családja többi tagjával is újraértékeli a kapcsolatát, és elindul a felnőtté válás felé – márpedig a felnövéstörténeteket nem lehet megunni. A feldolgozásban Sadie Sink, Theo Rossi és Jessica Capshaw szerepel majd, de premierdátumot egyelőre nem tudunk.

Kimaradt a kedvenc adaptálásra váró kötete? Lehet, hogy az előző részekben szerepelt.