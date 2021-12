Véget ért a Budavári Palota felmérése, megérkeztek az első látványtervek

Véget ért a részletes műszaki, építészeti, művészettörténeti és funkcionális felmérés, sőt, kiderült az is, hogy melyik építész irányítja majd a helyreállítási munkákat.

A Nemzeti Hauszmann Program egyik legfontosabb célja, hogy a Budavári Palota ismét századfordulós fényében tündökölhessen, a századfordulón ugyanis az egymásból nyíló terekkel egy olyan, 250 méteres térsor jött létre az épület dunai oldalán, amely a krisztinavárosi szárny irányába is folytatódott, összesen mintegy háromszázötven méter hosszan. Ez a teremsor a versailles-i kastély után a második legnagyobb volt Európában – közölte a Várkapitányság pénteken az MTI-vel.

A közleményben a Várkapitányság arról is beszélt, hogy a palota méltó rekonstrukciója hatalmas feladat, hiszen a második világháborúban megsérült épületegyüttest a kommunista rendszerben jelentősen átalakították, így megváltozott az egykori nyitottságot lehetővé tévő terem- és emeletkiosztás, valamint értékes és igényes belső díszek tűntek el, vagy váltak láthatatlanná.

A Várkapitányság a palota teljes helyreállításának próbafeladataként tekintetett a Szent István-termet is magába foglaló déli összekötő szárny rekonstrukciójára. Ezek a munkák augusztus 20-ra készültek el, azóta pedig eredeti formájában látható a homlokzat és a belső térszerkezet is – beleértve természetesen a történelmi helyiséget is.

Most, alig három és fél hónappal később a munkáknak egy újabb fejezete zárult le, hiszen elkészült a palota teljes műszaki, építészeti, művészettörténeti és funkcionális felmérése is, így kiderült, hogy pontosan milyen háború utáni átalakítások történtek, de a közművek állapota és pontos elhelyezkedése is ismertté vált.

Ez a szakasz létfontosságú volt ahhoz, hogy megkezdődhessen a rekonstrukció, illetve a jövőbeli hasznosítás tervezése – tette hozzá az állami cégként létező, az I. kerületi Önkormányzattal számos ügy miatt viharos viszonyt ápoló, az egykori Honvédelmi Főparancsnokság historizáló visszaépítése helyett valamiféle sosem létezett struktúra építése felé hajló Várkapitányság, sőt, a helyreállítást tervező építész nevét is bejelentette.

A munkákat a pátyi Szent II. János Pál pápa templomot, a Pannonhalmi Főapátság új koncerttermét, a Naplás-tavi kilátót,

a számos magyar és nemzetközi elismerés mellett Pro Architectura-díjas Gutowski Robert vezeti,

sőt, az első látványtervek péntek délelőtt már meg is érkeztek.

A Palota A és B épületét mutató képek számos kérdést megválaszolnak, de újabbakat is feltesznek: nem tudni például, hogy miért szükséges a jelenlegi udvari kert eltűnése, illetve az sem egyértelmű, hogy mi lesz az 1995-ben felállított, Vadász György és Vadász Bence tervei szerint, Kő Pál és Lehoczky János munkája nyomán született Kolduskapuval.