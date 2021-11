Eltűnnek a Magyar Rádió épületének értékei, oda lesz a Pagoda, de több legendás stúdió is

A Pázmány Péter egyetem Múzeumkert mögött születő kampuszának tervei ezzel csatlakoznak az elmúlt évek egy teljes építészeti korszakot kitörlő trendjéhez.

Másfél évvel ezelőtt – mindenféle előjel nélkül – a kormány bejelentette: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a piliscsabai otthonát elhagyva a főváros szívébe, a Múzeumkert mögött hosszú évtizedeken át a Magyar Rádió által használt tömbbe költözik. Az erre vonatkozó építészeti tervpályázat idén tavaszi kiírásakor végigvettük a területen álló épületek történetét, bemutatva a jó eséllyel a projekt áldozatává váló értékeket – így az 1945 utáni modern magyar építészet egyik első fontos teljesítményét, a Bródy Sándor utcai Stúdiópalota udvarán álló Pagodát (Szabó István, 1949), illetve a médiatörténeti jelentőségű helyeket:

a 6-os számú, komolyzenei, a 13., 14., és 20-as számú hangjáték-, illetve a 22. számú elektro-akusztikus stúdiókat.

Három hónappal később, július közepén a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Fürjes Balázs bejelentése nyomán kiderült, melyik az a tizenkét építésziroda, illetve konzorcium, melyek versenybe szállhatnak a projektért, november 11-én pedig nyilvános lett az eredmény is.

Ekkor született írásunkban elemeztük a KÖZTI és a Hamburg C. Kft. párosa által készített látványterveket, bemutatva azok részleteit.

A képekből a következőkre derült fény:

Az Ybl Miklós tervei szerint 1863-ban született, 1944-ben kiégett Károlyi-palota teljes egészében megújul, egykor gyönyörű kertjének sorsa azonban továbbra is ismeretlen.

tervei szerint 1863-ban született, 1944-ben kiégett Károlyi-palota teljes egészében megújul, egykor gyönyörű kertjének sorsa azonban továbbra is ismeretlen. A Rádió Múzeumkert felé néző központi irodaépülete (ép. Szende László , Fekete György , Nánási Sándor , 1969.) nyom nélkül eltűnik, és ugyanez a sors vár a homlokzatán lévő műalkotásra, illetve a középpontjában lévő, több méter vastag betonfalai miatt atombiztosnak tartott kétszintes stúdióra (1952) is.

, , , 1969.) nyom nélkül eltűnik, és ugyanez a sors vár a homlokzatán lévő műalkotásra, illetve a középpontjában lévő, több méter vastag betonfalai miatt atombiztosnak tartott kétszintes stúdióra (1952) is. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Stúdiópalotaként emlegetett Bródy Sándor utca 5–7. (ép. Gerlóczy Gedeon , 1928.) számú épületnek csak a főhomlokzata, illetve az utcára néző traktusa marad meg, így a már említett Pagoda sorsa bizonytalan.

, 1928.) számú épületnek csak a főhomlokzata, illetve az utcára néző traktusa marad meg, így a már említett Pagoda sorsa bizonytalan. A projektterülethez tartozó három, Szentkirályi utcai épület – köztük a Magyar Lovaregylet egykori, Münnich Aladár tervezte ikerbérházának egyik felét, valamint két, szintén Münnich tervasztalán született, de részben Szende László által közel hetven éve átalakított szomszédját lebontják, helyére pedig a kampusz a szűk utcába kis teret hozó, kereszttel megkoronázott templomtoronyszerű épületet is magában foglaló nyitánya kerül.

tervezte ikerbérházának egyik felét, valamint két, szintén Münnich tervasztalán született, de részben Szende László által közel hetven éve átalakított szomszédját lebontják, helyére pedig a kampusz a szűk utcába kis teret hozó, kereszttel megkoronázott templomtoronyszerű épületet is magában foglaló nyitánya kerül. A Pollack Mihály tér felé üveghomlokzattal néző, 1984-ben született modern kocka helyén a bejáratok egyike, illetve némi térkő és zöldterület kap majd helyet.

Számos részlettel kapcsolatban sem a képek, sem Vitézy Dávid, sem Fürjes Balázs Facebookon közzétett beszámolói, illetve képei nem adtak kielégítő választ, ezért kérdéseinkkel a Budapest Fejlesztési Központhoz (BFK) fordultunk. Mint írták,

a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti területet három történeti épület határozza meg, és fontos szempont volt, hogy a szocialista városépítés öröksége után a Pollack Mihály tér és a paloták kiszabaduljanak a túlzott beépítés fogságából. Az új épületegyüttestől kifejezetten szerénységet és alázatot várt el az építészeti tervpályázat és annak zsűrije azért, hogy azok ne akarjanak a XIX. századi épületeken felülkerekedni.

A Közti és a Hamburg C. által leadott tervek szerint születő új struktúrák jó része valóban nem akar a századfordulón már álló paloták fölé kerekedni, a terület Szentkirályi utcai oldalán a jövőben nyíló térről, illetve az azt körülvevő új struktúrákról azonban az egészen biztosan nem állítható, hogy fenntartja a zártsorú beépítéssel hosszú évtizedek alatt született egyensúlyt, de az sem, hogy homlokzatával – annak árnyalatát leszámítva – bármilyen módon hasonulni akarna a vele egybenövő Esterházy-palotához.

A BFK levelében megerősítette a Stúdiópalotával kapcsolatos aggályainkat, hiszen elárulták, hogy a Stúdiópalota homlokzata megmarad (tekintve, hogy utcaképileg védett), sőt, az utcai szárny sem tűnik el, a belső traktust viszont a rossz állapota miatt elbontják. Az új épületrész méretei, illetve műszaki tartalma a most következő részletes tervezési szakaszban még megváltozhat, így a tervek csak 2022 első negyedévére érik el végső állapotukat.

Sajnos a Pagodával kapcsolatos sejtésünk is beigazolódott, hiszen a pályázóknak azzal kapcsolatban volt ugyan lehetőségük a mentésre – a bontása nem volt előírás, igaz, a megtartása sem –, a műemléki védettség hiánya miatt ezt azonban a nyertes pályázó nem tartotta fontosnak.

A Pagoda megtartását kevés számú pályázó tartotta szükségesnek, de akadt olyan is, aki a pályaművében »megidézte« azt. A tervek közül a számos szakemberből – az érintett VIII. kerületi, fővárosi és az állami főépítészek, valamint a MÉK, MÉSZ és további kiemelkedő munkásságú építészek delegáltjaiból – álló zsűri egyhangúlag döntött, a kiválasztott pályamű a Pagoda megtartásával nem számol

– írták.

A helyzet a stúdióknál is ugyanezt az elvet követi majd – megmentésükre ugyan lett volna lehetőség, ám azok – a korábban számos helyen megjelent információval ellentétben – nem rendelkeznek védettséggel. A pályázók egy része gondolt ugyan arra, hogy további évtizedeket tölthetnének a városszövetben, a győztes azonban nem erre a következtetésre jutott, így

rövidesen azok is eltűnnek majd a területről.

A kormány által 2020-ban életre hívott, Vitézy Dávid által vezetett intézmény a homlokzatai mögött már csak kevés eredeti részletet őrző Károlyi-palota ügyében egy fokkal megnyugtatóbb választ adott: a tervezés további szakaszait restaurátori kutatások, illetve részletes falfeltárások követik, így a PPKE központi hivatalának otthonául szánt épületnek

az örökségvédelemmel egyeztetve egy választott korszaka kerül rekonstrukcióra.

Kérdés persze, hogy ez pontosan mit jelent, az azonban egyértelmű, hogy a belsőépítészeti tervek véglegesítése ebben az esetben is a nyertes tervezők feladata lesz – épp úgy, ahogyan a tájépítészeti terveké is. Vagyis egyelőre még nem dőlt el, hogy mi is születik a palota Budapest ostroma alatt elpusztult kertje helyén, sőt, az sem, miként alakul majd át a grafikákon utcabútorokkal, illetve kerékpársávval ábrázolt Pollack Mihály tér.

A levélben egy, a modern művészet kedvelői számára jó hírnek is jutott hely, hiszen a hatvanas évek második felében született központi irodaépület ugyan eltűnik, Somogyi Józsefnek (1916–1993) a homlokzaton álló lebegő nőalakja az azt körülvevő sirályokkal együtt (1969) azonban a tervek szerint a tömb más társművészeti alkotásával együtt megmenekül.

A tervezőnek van lehetősége arra, hogy az új kampusz más pontjára költöztesse ezeket, ám amennyiben ez nem sikerül, akkor a BFK feladata lesz új helyet, illetve kezelőt találni nekik.

A lényegen mindez persze nem változtat, hiszen a helyzet egyértelmű: a projekt során a jóval nagyobb környezeti lábnyomot hagyó bontások, illetve nagy építési projektek győztek a meglévő épületállomány legalább egy részének felújítása helyett. A döntés nem meglepő módon illeszkedik a kormány elmúlt években elindított projektjeihez, amiknek eredményeként nívós, menthető, modern épületek váltak vagy hamarosan válnak semmivé: az Országos Villamos Teherelosztótól már elbúcsúzhattunk, a Szentháromság téri egykori diplomata lakóház ügyében pedig még nem születtek végleges tervek, ám a legutóbb szállodaként hasznosított épületet az elmúlt hónapban teljesen kibelezték.