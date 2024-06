Luxustársasházak és villatelepek fojtogatják a budai Hegyvidéket

Az elmúlt években szinte heti rendszerességgel olvashattunk a számos esetben kormányközeli befektetőkhöz köthető luxustársasház- és lakóparkprojektekről: a Balaton partjának képe például örökre megváltozott, de az ország más részein is számos, korábban érintetlen vagy alig beépített zöldterület, illetve az épített örökség sok nívós eleme is megsínylette ezeket. A fővárosi ügyek a 2006 óta Pokorni Zoltán által vezetett XII. kerületben koncentrálódnak, hiszen a XIX. és XX. századi villákkal bőven teleszórt területen néhány éve még bőséggel voltak

kitűnő kilátással rendelkező, üres, de zöld környezetben fekvő telkek, valamint beépíthető, sokszor csak egy kisebb (védtelen vagy védett) házat rejtő területek.

A beruházók azonban elmúlt tízegynéhány évben sokszor kézről kézre adták ezeket az ingatlanokat, köszönhetően a többi közt a 2008-ban kirobbant, rövidesen az ingatlanpiacra is begyűrűző gazdasági világválságnak, a forráshiánynak, az építőipari árak növekedésének vagy épp a koronavírus-járványnak.

A politikai helyzet azonban megváltozott: októbertől a Kétfarkú Kutya Pártot irányító Kovács Gergely ül a polgármesteri székbe, aki több beruházás ellen is tiltakozott az elmúlt években.

Űrhajó a hegyen

A Széchenyi-hegy délkeleti lejtőjén születő Farkasrét Residence a Mindszenty József bíboros tér melletti szabálytalan alakú telken 28 lakással, 40 férőhelyes mélygarázzsal, illetve 18 felszíni parkolóhellyel várja majd a lakóit. A négy szinten elhelyezkedő, különböző méretű otthonokkal, valamint a házzal és környékével kapcsolatban a projekt hivatalos oldala nyilvánvalóan csupa jót állapít meg:

kiemeli a környék kiváló autós infrastruktúráját,

az egyedi tájolású saroktelket,

az okosotthon-szolgáltatásokat, köztük a távolról vezérelhető hűtést és fűtést,

továbbá a spa- és wellness-részleget,

sőt azt is megjegyzi, hogy

tájépítészeti koncepció alapján a lehető legtöbb lakásból fantasztikus panoráma nyílik a városra.

A harmadik emeleti penthouse-okat (78, 183, illetve 319 négyzetméter) leszámítva 75–134 négyzetméteres lakásokat adó házat egy 2020 végén alapított projektcég, a Best Hill valósítja meg, mögötte pedig a Magyarországon és Németországban egyaránt dolgozó kivitelező cég, az azonos ügyvezetői hátterű EMEL Kft. áll.

A korábban az irgalmas nővérek egykori Hegedű utcai központjának – a kétezres években ez volt a Tűzraktér – máig megvalósulatlan hotellé alakítási terve miatt korábban már figyelmünk középpontjába került Debout Design építésziroda munkája a beruházó szerint „előnyösen alkalmazkodik a környező terület beépítésének léptékéhez, és az egyszerű, enyhén dinamikus modernista formavilágával kiváló egységet alkot”, ám az állítások a szomszédos téren vagy a területet határoló Rácz Aladár úton, illetve a Fodor utcában állva egyáltalán nem tűnnek igazoltnak.

A 2017 augusztusában engedélyig jutó tervek szürke travertin mészkő burkolatról, nagy mennyiségű üvegfelületről, illetve részben extenzív zöldtetőről – ez 8–25 centiméternyi földréteget jelent, amiben vígan elélnek a pozsgások, illetve a szárazságtűrő fűfélék – mesélnek, a tér felé tűéles sarkot mutató rajzok pedig egyetlen apró (csak a lifteket érintő) változtatással így is valósultak meg,

a falak felé közeledve az embernek azonban mégis olyan érzése támad, hogy a ház túl nagy, méretével pedig messze kilóg a környezetéből.

Jogilag ezzel nincs is semmi probléma, hiszen a közel 4000 négyzetméteres ingatlanon rövidesen révbe érő beruházás minden paraméterében a kerület által megszabott korlátok alatt marad:

a terepszint alatti beépítés 60 százalék helyett nulla,

a terepszint feletti 50 helyett 47,7 százalék,

a lakások megengedett szintterületi mutatója 0,35 négyzetméter helyett 0,349 négyzetméter,

az építménymagasság 7,5–10,5 helyett pedig a legmagasabb pontján is 10,48 méter.

A léptékproblémát ugyanakkor a Google Earth-ön látható, 2004–2024 közt született műholdfelvételek jól mutatják:

Alakulhatott volna ez másként is, hiszen a 2006-ig a XII. kerületi önkormányzat kezében lévő, üres telek négy tulajdonosváltáson ment át, mire három évvel ezelőtt a munkákat végül elindító Best Hill neve került a földhivatali lapra. A színen másodikként feltűnő, nyolc évre gazdává váló New Deal Invest 2010 körül körbekerítette a területet, rövidesen pedig egy szolgáltatóház, illetve egy tizenhét lakásos társasház a környék egy- és többlakásos épületeivel sokkal inkább harmonizáló, tagolt beépítés látványrajza tűnt fel a kerítést helyettesítő faforgácslapok egyikén — vette észre nemrég a Nem kell lakópark a Svábhegyre elnevezésű Facebook-csoport.