Szeptemberben visszatérnek a spanyol bankrablók és jön a régóta várt sci-fi sorozat is

Bevetik a csatornák a nehéztüzérséget szeptemberben: a premierek és a visszatérő sorozatok között egyaránt akadnak közkedvelt címek, legyen szó A nagy pénzrablásról, vagy Jennifer Aniston és Reese Witherspoon vetélkedéséről, esetleg az Asimov sci-fi klasszikusából készült Alapítvány sorozat első évadáról.

Hónapok óta viszonylagos csend jellemezte a pandémia összezavarta sorozatipart, most azonban komoly felhozatal várható: új évaddal jelentkeznek olyan közkedvelt sorozatok, mint a Morning Show, a Szexoktatás, a Milliárdok nyomában vagy a Manifest; búcsúzik A nagy pénzrablás, a Lucifer és a Kedves fehér emberek, míg a premierek közül az Alapítvány trilógiából készült sorozat, a Jelenetek egy házasságból új feldolgozása és a skandi-noir nagyágyú A gesztenyeember emelkednek ki. És ez még nem minden! Ha pedig még ez sem elég, itt az augusztusi ajánlónk.

The Walking Dead 10., HBO GO

Szeptember 1.

Az utolsó előtti évad 16-22. része most válik először elérhetővé Magyarországon, magyar szinkronnal méghozzá.

Ku’Damm 56, 59, 63, HBO GO

Szeptember 2.

A világháború utáni német nemzedék útját három nővér sorsán keresztül végigkísérő német drámasorozat mindhárom évada elérhető, köztük az idén tavasszal debütált Ku’Damm 63 is, amely már a színes hatvanas években követi a Schöllack lányok életét.

A nagy pénzrablás 5., Netflix

Szeptember 3.

A La Casa De Papel illetve Money Heist címen is ismert sorozat záró évada alighanem az ősz egyik legjobban várt tévés/streaming eseménye lesz, már csak azért is, mert két részletben érkezik: az évad első felét szeptemberben, a másikat pedig december elején láthatják a nézők. A minden idők legnézettebb nem angol nyelvű sorozata címet is viselő spanyol sikersorozat záró évadáról a sorozat alkotója, Alex Pina azt ígéri, valóságos háború tör majd ki a bankban, ahol a szereplőket a negyedik évad végén hagytuk.

Hétköznapi vámpírok – A sorozat 3., HBO GO

Szeptember 3.

A Taika Waititi kultfilmjéből kinőtt horrorvígjáték-sorozat már a harmadik évadához érkezik: az elsőről itt írtunk, a harmadikról pedig annyit tudunk, feltűnik a vámpírok sötét ura, és emlékezteti őket arra a célra, ami miatt több mint egy évszázaddal ezelőtt New Yorkba érkeztek.

Fekete tó 3. (Dystopia), HBO GO

Szeptember 3.

A svéd horror-sorozat harmadik évada teljesen új történetet és amerikai szereplőket hoz be, akik egy szerepjátékos eseményre érkeznek Svédországba, és egy elhagyatott gyárban emberfeletti gonosz erőt hívnak elő. A többit el lehet képzelni!

Manifest 3., HBO GO

Szeptember 5.

Egy repülőgép megmagyarázhatatlan módon eltűnik az óceán átrepülése közben, és öt évvel később tér vissza, amikor már rég elveszettnek hiszik. Erről szól az NBC természetfeletti drámasorozata, melyet a Lost és A hátrahagyottak keresztezésének titulált a média, a harmadik évadban pedig újabb felfedezések várhatók a 828-as járat titkáról.

Milliárdok nyomában 5., HBO GO

Szeptember 6.

A manhattani milliárdosok (azaz a tényleg nagyon gazdagok) és a velük kapcsolatba kerülő politikusok küzdelmeiről szóló szatirikus drámasorozat ötödik évadát a koronavírus megrövidítette tavaly, és most jön az évad maradéka, melyben Axe (Damien Lewis) és Chuck (Paul Giamatti) újra egymásnak rontanak, miközben mindkét főszereplő egyéb ellenségekkel is hadakozik. És lesz jövőre hatodik évad is.

A folyamatos összeomlás szélén, Netflix

Szeptember 7.

Julie Delpy első saját sorozatában alkotó és főszereplő is egyben, és egy Los Angelesben élő francia séfet alakít. Rajta kívül pedig még három másik középkorú nő széteső életét kísérhetjük figyelemmel ebben a dramedy sorozatban.

Érkezés a sötétségbe 2., Netflix

Szeptember 8.

A posztapokaliptikus belga sci-fi sorozat második évadában már a főszereplők egy bunkerban rejtőznek a Föld lakosságának nagy részét elpusztító gyilkos napsugárzás elől, de a problémáik ezzel korántsem érnek véget.

Lucifer az Újvilágban 6., Netflix

Szeptember 10.

Tom Kapinos Foxról a Netflixre költöző sorozata utolsó évadában nem kisebb kérdésre kapunk választ, minthogy Lucifer milyen lenne Istenként.

Jelenetek egy házasságból, HBO GO

Szeptember 13.

A Terápia, A mi fiaink és A viszony című sorozatok alkotójaként ismert Hagai Levi ezúttal Ingmar Bergman klasszikusát dolgozta át, Oscar Isaac és Jessica Chastain főszereplésével. A sorozat egy mai amerikai házaspár szemüvegén keresztül elmélkedik a szerelemről, a gyűlöletről, a vágyról, a monogámiáról, a házasságról és a válásról.

The Morning Show 2., Apple TV+

Szeptember 17.

A két éve induló Apple TV+ egyik legsikeresebb sorozata a hírtelevíziók öldöklő világában játszódik, főszereplői pedig a csatorna régi és új arca, Alex (Jennifer Aniston) illetve Bradley (Reese Witherspoon), akik a második évadban szembekerülnek egymással. Sőt, a Covid-járvány (mely miatt egy évet csúszott az új évad) is fontos szerephez jut a cselekményben.

Szexoktatás 3, Netflix

Szeptember 17.

A kultikus népszerűségű ifjúsági sorozat új évadában Otis az alkalmi szex élményeibe kóstol bele, az iskolájába pedig új igazgató érkezik, de a többiekkel is zajlik az élet: Aimee felfedezi a feminizmust, Jackson beleszeret valakibe, na meg ott van az a bizonyos elveszett hangüzenet is, amit Otis küldött Mae-nek.

Nyerd meg az életed, Netflix

Szeptember 17.

Ezt a koreai sorozatot a Battle Royale és a Black Mirror keverékeként jellemzik: 456 pénzszűkében lévő szereplő kap meghívást egy titokzatos játékhoz, melyről hamar kiderül, a tét sokkal nagyobb, mint a mesés fődíj.

Jaguár, Netflix

Szeptember 22.

A történelmi drámasorozatban holokauszttúlélők erednek a Spanyolországban bujkáló háborús bűnösök nyomába a hatvanas években, a főszerepben Isabel (Blanca Suárez), aki Mauthausenből szabadulva forralja a bosszút.

Kedves fehér emberek 4., Netflix

Szeptember 24.

Az azonos című független film nyomán készült sorozat negyedik évada egyben az utolsó is lesz, és megtudhatjuk, hogyan végződik a Winchester egyetemre járó, politikailag aktív fekete diákok kalandja a felsőoktatásban.

Doom Patrol 3, HBO GO

Szeptember 24.

Jeremy Carver DC-univerzumban játszódó sorozata a harmadik évadban mérföldkőhöz érkezik: nemcsak, hogy Dorothy szembekerül a Gyertyaöntővel, de a csapat minden tagjának meg kell küzdenie a szembenézéssel: ki is ő, és ki akar lenni?

Alapítvány, Apple Tv+

Szeptember 24.

Ez pedig talán a leginkább várt premier a hónapban: az Isaac Asimov Alapítvány regénytrilógiája alapján készült sorozat komoly próbálkozásnak tűnik arra, hogy az Apple TV+ is felépítsen egy új Trónok harca-szerű sorozatot: a kismillió sci-fi és szuperhősfilm forgatókönyvét jegyző David S. Goyer a showrunner, a főszerepet Jared Harris és Lee Pace alakítják. A sorozat száműzöttek csapatát mutatja be monumentális utazásukon az emberiség megmentése és a civilizáció újjáépítése érdekében, a Galaktikus Birodalom bukása közepette.

Mise éjfélkor, Netflix

Szeptember 24.

Mike Flanagan A Hill-ház szelleme utáni projektje újabb természetfeletti horror-sorozattal jelentkezik a Netflixen: ebben a sorozatban egy karizmatikus fiatal pap érkezése dicsőséges csodákat, baljós rejtélyeket és megújult vallási lelkesedést hoz egy haldokló, hitre vágyó városba.

Vér és víz 2., Netflix

Szeptember 24.

A dél-afrikai bűnügyi drámasorozat első évadában Puleng egy elit középiskolában nyomozott az eltűntnek hitt testvére után, a második évadban kettejük találkozása újabb galibákat szül.

Rablók: A sorozat, Netflix

Szeptember 24.

A francia thriller sorozat főhőse két rabló, aki véletlenül rivális drogbandák háborújába keveredik. Együtt kell működniük, hogy megvédjék a szeretteiket.

A gesztenyeember, Netflix

Szeptember 29.

A Søren Sveistrup regényéből készült krimisorozat egy brutális gyilkossággal indul, melyről rövidesen kiderül, sorozatgyilkossal van dolga a két nyomozónak: a tettes minden gyilkossága helyén egy gesztenyefigurát hagy. A gyanújuk szerint egy politikus eltűnt gyerekéhez van köze az ügynek.

Árnyékvonalak 2, Epic Drama

Szeptember 30.

Az ötvenes években játszódó finn hidegháborús kémsorozat első évada egész jól sikerült, és a finn titkosszolgálat sikerrel navigált a szovjet és az amerikai fenyegetés árnyékában. De most újabb dolguk lesz.

Bevezetés a szerelembe 2., Netflix

Szeptember 30.

A rendkívül népszerű török ifjúsági romantikus sorozat diák főhősei megpróbálták összehozni a tanárukat a kosárlabdaedzővel, de az első évad végén számtalan nyitott kérdés maradt, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy a sorozat folytatódik.

Luna Park, Netflix

Szeptember 30.

A hatvanas évek Rómájában játszódó hatrészes sorozat egy gazdag és egy szegény sorból származó lány barátságát beszéli el. Nehéz erről nem a Briliáns barátnőmre asszociálni, de vélhetően teljesen másik történetet látunk.