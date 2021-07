Nicole Kidman szerint gyógyüdülés, valójában rémálom kezdődik augusztusban

Az augusztusi sorozatkínálatból kiemelkedik Nicole Kidman és Melissa McCarthy sikerregény alapján készült thrillersorozata, de visszatér a megvakult Jason Momoa és utoljára láthatjuk a Cseles csajokat.

Bár az igazán nagy adúkat őszre tartogatják a gyártók, augusztusban is egész sok figyelemre méltó sorozat érkezik. A Liane Moriarty regényéből készült Kilenc idegen mellett izgalmasnak ígérkezik a Fauda alkotóinak új thrillerje, vagy a háború utáni Berlinben játszódó A legyőzött, mint ahogy biztos sokan várják Joseph Gordon-Levitt első saját sorozatát is. A visszatérők közül pedig ki kell emelni a See új évadát.

Obama: A tökéletes egység keresése, HBO GO

Augusztus 4.

Az HBO ebben a hónapban elsősorban dokufronton lesz erős, legalábbis új sorozat csak ebben a műfajban érkezik tőlük, ezek közül pedig egyértelműen ez az Obama-sorozat a legnagyobb dobás. A három részes sorozat a kezdetektől elnökké választásáig követi a politikus életét.

Manhattan 2, Epic Drama

Augusztus 5.

Két évadot ért meg mindössze a WGN America jobb sorsra érdemes történelmi drámája, melyet az atombomba kifejlesztésére létrehozott Manhattan terv inspirált. Az első év elején ment az Epic Dramán, most pedig jön a második, záró évad is.

Mr Corman, Apple TV+

Augusztus 6.

Joseph Gordon-Levitt első saját drámasorozata, olyannyira, hogy nemcsak a főszerepet játssza ő, de írója és executive producere is a sorozatnak. Ebben egy zenetanárt játszik, akinek korábban komolyabb ambíciói voltak, ráadásul a menyasszonya is elhagyta, minden adott tehát egy sötét humorú dráma-vígjátékhoz.

Kegyetlen nyár, Amazon Prime

Augusztus 6.

A Freeform tavasszal induló tinédzser-drámasorozata Európában az Amazon Prime-on látható, és igen jó kritikákat is kapott, noha az alkotója, Bert V. Royal összeveszett a csatornával, és otthagyta a sorozatot. A kilencvenes években játszódó sorozat főszereplője két lány: az egyiküket elrabolják, és ez mindent megváltoztat, kettejük viszonyában is.

Cserben hagyva, Netflix

Augusztus 6.

A Faudát is jegyző Avi Issacharoff és Lior Raz is ott vannak ennek az izraeli thriller sorozatnak az írói között, melynek főhőse egy férfi, akinek a feleségét rejtélyes körülmények között halálra gázolják. Bosszút esküszik, és a tettesek nyomába ered, miközben felesége múltjáról is egyre több meglepő információt talál.

Tökéletes ütés, Netflix

Augusztus 9.

A havi szokásos koreai Netflix-sorozat ezúttal egy iskolai tollaslabda-csapat kalandjait követi nyomon.

Stargirl 2, HBO GO

Augusztus 11.

A drámasorozat új évadában visszatér a középiskolás szuperhős, azaz a Csillaglány, és újra mindent megtesz azért, hogy a fiatal hősök példaképe lehessen.

Örökre eltűnt, Netflix

Augusztus 13.

A thrillerszerző Harlan Cobennel kötött exkluzív szerződés keretében immár a negyedik sorozat debütál a Netflixen az író regényei alapján: ezúttal Franciaországba költöztették a történetet, melynek főhőse, Guillaume (Finnegan Oldfield) már épp elhiszi, hogy túl van a traumán, amit két, számára nagyon kedves hozzátartozója halála okozott, amikor eltűnik a barátnője, és nagyon kényelmetlen kérdésekkel szembesül.

A cseresznye vadiúj íze, Netflix

Augusztus 13.

Az új netflixes horror/mystery sorozat főhőse Lisa Nova (Rosa Salazar) nagy reményekkel érkezik Hollywoodba a kilencvenes évek elején, de aztán furcsa és természetfeletti dolgok özöne történik vele.

Isten földi királysága, Netflix

Augusztus 13.

A Füstbe ment pénz és a Kamcsatka című filmeket is jegyző argentin rendező, Marcelo Piñeyro első sorozata kőkemény thriller, mely egy ellentmondásos tévéprédikátorról szól, akiből elnökjelölt lesz. Csakhogy egyre több jel utal rá, nem akkora szent, amekkorának mondja magát.

A legyőzött, Netflix

Augusztus 16.

Az angolul Shadowplay illetve The Defeated címen is ismert sorozat a második világháború utáni romos, megszállt Berlinben játszódik, amely ideális helyszín egy bűnügyi thrillerhez. A főbb szerepeket Taylor Kitsch és Michael C. Hall játsszák, és vezető írója a svéd Måns Mårlind (A híd).

A tanszékvezető, Netflix

Augusztus 20.

A Megszállottak viadalából is ismert Sandra Oh játssza az első nem férfi és nem fehér tanszékvezetőt egy patinás egyetem angol tanszékén, és ebből fakadnak komikus és drámai következmények egyaránt. A sorozatban executive producerként részt vesz a Trónok harcát író D. B. Weiss – David Benioff páros is.

Minden jó lesz, Netflix

Augusztus 20.

Egy mexikói dramedy sorozat, melyet a világhírű színész, Diego Luna csinált, aki színészként nem vesz részt a családi tematikájú sorozatban.

Kilenc idegen, Amazon Prime

Augusztus 20.

A hónap talán legjobban várt premierje ez a Hulu minisorozat, mely Európában az Amazon Prime-on látható majd. A Liane Moriarty magyarul is olvasható regényéből készült thrillerben különösen erős szereplőgárda látható: a főszereplő Nicole Kidman, de rajta kívül is játszik benne Melissa McCarthy, Tiffany Boone, Bobby Cannavale vagy Luke Evans. Kilenc ember befizet egy tíznapos gyógyüdülésre, melyből azonban igazi rémálom lesz. A sorozat alkotója az a David E. Kelley, aki a két előző sorozatában (Hatalmas kis hazugságok, Tudhattad volna) is Kidmannel dolgozott együtt.

Britannia 3, HBO GO

Augusztus 24.

A történelmi kalandsorozat harmadik évadában, I.sz. 43-ban a Római Birodalom légiói visszatérnek Britanniába, hogy leigázzák a keltákat.

Clickbait, Netflix

Augusztus 25.

A sorozatnak már a címe is arra utal, hogy a közösségi média sötét oldalából akar feszültséget kicsiholni, a főszerepben pedig Adrian Gernier és Zoe Kazan láthatók. Bár a sorozat Amerikában játszódik, alkotója az ausztrál Tony Ayres (Bevándorlók Ausztráliában/Stateless).

Post Mortem: A halottak nélküli város, Netflix

Augusztus 25.

Egy vámpíros norvég vígjáték/thriller sorozat, melynek főhőse egy nő, aki a halottá nyilvánítása után magához tér a boncolóasztalon, és megmagyarázhatatlanul kívánja a vért. Vajon mi lehet a megoldás?

Valóság vagy álom, Netflix

Augusztus 25.

Ez már a sokadik lengyel Netflix sorozat, méghozzá egy horror/thriller, melynek főhőse egy amnéziás tinilány, aki megpróbálja újjáépíteni a memóriáját, de egyre több a kétsége a kezelésével kapcsolatban.

See 2, Apple TV+

Augusztus 27.

Az Apple TV+ indulásakor nagy dérrel-dúrral beharangozott poszt-apokaliptikus sorozat második évadában visszatér Jason Momoa, aki egy az emberiséget csaknem kipusztító kataklizma kevés, megvakult túlélője közül, és a legtöbb kellemetlenséget a tulajdon testvére (Dave Bautista) okozza neki.

Kevin Can F**k Himself, Amazon Prime

Augusztus 27.

Magyar címe ugyan nincs (ha lesz, akkor remélhetőleg Kevin b***ódjon meg lesz), de az Amazon Prime hozza be ezt az AMC fekete komédia-sorozatot, melynek főhőse Allison (Annie Murphy), aki pocsék házasságban él férjével, az elviselhetetlen Kevinnel, de végre kezébe veszi az életét. A sorozat otthon játszódó részletei egy hagyományos szitkomot idéznek meg konzernevetéssel, de a többi jelenet viszont normál játékfilmes stílusban készült.

Cseles csajok 4., Netflix

Augusztus 31.

A kényszerből bűnözőnek állt kertvárosi háziasszonyok (kritikánk az első évadról itt) visszatérnek, de mint azóta kiderült, utoljára láthatjuk Christina Hendrickset és társait ebben a szerepben, mert az NBC úgy döntött, nem lesz több évad.