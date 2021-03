Gerendai Károly: becslések szerint 30-40 százalék között jár azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik várhatóan nem fognak újranyitni

A koronavírus okozta károk, az állami segítségnyújtás és az újranyitás lehetősége volt a téma az ATV Csatt hétfő esti műsorában. A műsor egyik vendége Gerendai Károly volt, aki elmondta, becslések szerint az éttermek 30-40 százaléka nem fog kinyitni a járvány után. Hozzátette azt is, hogy a szórakoztatóiparban most már a második nyári szezon jön, mikor a szabadtéri helyek nem, vagy csak nagyon erős korlátozásokkal működhetnek, és egyelőre nem látszik az alagút vége.

Gerendai elmondta, hogy sok becsődölt vállalkozást lát maga körül a szórakoztatóiparban és a vendéglátásban is.

Szerinten nem kell mondani, hogy most már, egyes becslések szerint 30-40 százalék között jár azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik várhatóan nem fognak újranyitni. Azt, hogy hányan vannak zárva most, könnyű megmondani. Azt is lehet látni, hogy hány helyre került már ki az eladó, kiadó tábla, de azért még nem egyértelmű, hogy a zárva levő helyek közül végül ki fog újranyitni. Mert az, hogy valaki most nem működtet kiszállítást vagy helyszíni elvitelre nem tart nyitva, nem azt jelenti, hogy majd nem fog esetleg kinyitni