Caitlyn Jenner is szerepelhet a visszatérő Szex és New Yorkban

A reality tévézés nagyasszonya, Caitlyn Jenner is feltűnhet a Samantha karaktere nélkül kissé kiüresedett Szex és New York-rebootban. A Daily Mail szerint a hetvenegy éves Jenner és az HBO Max között komoly tárgyalások zajlanak a szerepről, a streaming-szolgáltató ugyanis igyekszik minél exkluzívabb szereposztást összehozni a reboothoz. Jenner szereplése jelenleg egy kisebb cameót jelentene – azaz Jenner saját magát alakítva tűnne fel – de ez még bármerre alakulhat.

Jennernek ez nem az első szerepe lenne, sőt, egész sor kisebb szerepe volt már, ezek jelentős része még Bruce Jennerként, nemváltása előtt. Játszott többek között az 1980-as Zenebolondokban, de a CHiPs című klasszikus zsarusorozatban is, de nemváltása sem okozott semmiféle fennakadást a színészkarrierjében, épp most is utómunka-fázisban van egy új sorozat, a Duke of the Valley nyitóepizódja, amiben szerepelt. Emellett neve komoly médiaértékkel bír, így jól jöhet egy olyan sorozathoz, ami több, mint tíz év után tér vissza, elveszítve egyik kulcsszereplőjét.

A Mail egyik forrása kiemeli, hogy a sorozat készítői szeretnének ugyan új szereplőket is felvonultatni, de emellett szükségük van olyan szereplőkre is, akikre a nézők felkapják a fejüket. A sorozatról már azt is lehet tudni, hogy a visszatérni nem hajlandó Kim Catrall alakította Samanta helyét nem veszi át másik színésznő, viszont két új nő kerül a csapatba helyette, a valósághoz való közeledés és a reprezentáció jegyében mindketten színes bőrűek.