Halvány felirat emlékeztet egy rég elfeledett pesti márványgyárra

A századfordulón nem csak a fővárosi kéményseprők, de a kőfaragók közt is számos olaszra bukkanhattunk volna, egyikük nevét pedig ma is egy ház falán olvashatjuk.

A mai főváros szíve a századfordulón még tele volt gyárakkal és raktárakkal: a Szent István körút mentén gőzmalmok dolgoztak, a Lehel térnél szivarkapapírok, Zuglóban Zsolnay-csempék, a Király utcában uralkodóknak is szállított ágyneműk, a Rózsák terén álló óriási templom mögött pedig a Monarchia első izzói készültek, a listát azonban a végtelenségig folytathatnánk, hiszen volt itt repülőgépüzem, vagy épp egy terézvárosi szecessziós ház udvarában rejtőző apró, de annál fontosabb gépüzem is.

A gyár szóról azonnal füstöt ontó, hangos gépekkel teli óriások jutnak eszünkbe, pedig az üzemek jó része az utcáról alig hallhatóan végezte a munkáját – kitűnő példák erre a csempegyárosok, díszítőszobrászok, vagy épp a márványgyárosok, akik főként Józsefvárosban és Erzsébetvárosban megtelepedve próbálták meg üzletüket sikerre vinni.

Ilyen volt Luigi Mazzi is, aki az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb kikötővárosából, Fiuméból (ma Rijeka, Horvátország) valamikor az 1870-es évek derekán érkezett Budapestre. Előbb csak kíváncsiságból, hiszen látta otthon, hogy a magyarok és fiumeiek közt „milyen szívélyes viszony áll fenn”, de aztán beleszeretett a gyorsan fejlődő városba, és úgy döntött, hogy végleg Pesten telepszik le.

Az 1880-ban a Váczi körút 57.-ben (ma Bajcsy-Zsilinszky út 57–59.), két évvel később pedig már a mai Blaha Lujza térhez közeli Stáhly utca 5.-ben lakó férfi jó eséllyel azonnal a bérház- és palotaépítési láz sűrűjébe került. 1877 novemberében egy szintén Pesten élő honfitársával, Bressan Gaitanóval társult, néhány év alatt pedig szép vagyonra tettek szert – más oka legalábbis nem lehet annak, hogy Mazzi 1884-ben saját földszintes házat építtetett magának Terézvárosban.

Vonzottuk az olaszokat A XIX. század utolsó két évtizedében megjelent Czim- és Lakásjegyzékeket átlapozva találunk még olasz kőmetszőket: Anselmo Andretti a Mosonyi utcában, Santo Pezzano pedig az Egressy úton dolgozott. Nem csak ez a szakma, de a kéményeket tisztító férfiaké is tele volt olaszokkal: jó példa erre Devecis (Del Vecchio) Mihály, akinek a Bródy Sándor utcai Kéményseprő-házat (homlokzati szobra már évek óta egy restauráló műhelyben áll) köszönheti a város, akinek ősei tucatnyi másik családdal együtt a XVII. század második felében kezdték áthelyezni a székhelyüket a mai Magyarországra.

Az Urbányi Gyula tervei szerint megszületett Dalnok (most Székely Bertalan) utca 19. januárban kapott építési engedélyt, áprilisra pedig el is készült, csodával határos módon pedig ma is áll:

A beköltözés után Mazzi és felesége, Sperer Valpurga szokatlan nagylelkűségről tettek tanúbizonyságot:

a tágas otthonban ugyanis mindenkit megvendégeltek, aki részt vett a munkákban. Végül nyolcvanketten ültek az asztalokhoz, közülük húszan pedig egy jelképes ajándékot – egy ezüst kulcsot – ajándékoztak a házigazdának.

Az örömöt hamarosan azonban gyász váltotta, hiszen alig három héttel később gyomorbajban elhunyt a pár kétéves fia.

A felemelkedés

A következő évtizedben Mazzi vélhetően egyre több megrendelésre tett szert, társai azonban lassan eltűntek mellőle: Gaitano 1892-ben már nem volt a cégvezetésben, az 1889-ben üzletvezetőként a vállalathoz csatlakozó Mayer István pedig alig két évig (1898–1900) működött társtagként, mielőtt önállósodott volna. Ehhez a változásokkal teli évtizedhez kötődik a műhely első, igazán fényűző munkája: Andrássy Aladár zempléni főispán 1881-ben megszületett Andrássy úti palotájának (Andrássy út 59.) homlokzatára ugyanis márványburkolatot álmodott meg, aminek elkészítését a cégre bízta.

A Luigi Mazzi-féle vállalat irányítását 1900-ban egy márványkereskedő, Ultmann Salamon és az 1904 végéig maradó Wallerstein Mór vette át, a cég neve azonban a jól bejáratott Mazzi maradt, hiszen a változás elriasztotta volna a megszokott nevet kereső vásárlók egy részét. Pedig a névadó ekkor talán már nem is követte aktívan a vállalkozás ügyeit: Mayer társtaggá emelésével egyidőben eladta a terézvárosi házát, majd feleségével együtt nyom nélkül eltűnt – talán visszatértek a tengerpartra.

Ultmann és a saját vállalkozást indító Mayer a következő években egymás mellett működtek, ez azonban nem lehetett idilli helyzet, így az útjaik különváltak: a Mazzi Luigi központját 1902-ben már a Rottenbiller utca 13.-ban, a cementlap-, épületburkolat- és mozaikgyáros Walla József (munkáit ma is számtalan bérház és középület őrzi) gyárának területén találjuk, három évvel később pedig Mayer is elköltözött.

A Rottenbiller utcai telepen ekkor több művész is dolgozott – köztük a később a Gellért fürdőn is dolgozó Rákos Manó (1848–1930), akinek életét, illetve csodás villáját korábban már hosszú cikkben mutattuk be –, nem a környezet hatott azonban üdítően a cég életére, hanem az az egyáltalán nem elhanyagolható tény, hogy Ultmann ekkorra már számos erdélyi márványlelőhelyet birtokolt. Ezekről az Országos Iparegyesület egyik ülésén így beszélt:

Nálunk kiaknázatlanul hevernek az óriási márványbányák, amelyekben elsőrangú szakértők állítása szerint a legjobb minőségű, a karrarai márványnál fehérebbtől kezdve, a színek ezerféle változatán át a rózsaszínű, tengerzöld és szénfekete márványig mindenféle fajta márvány található. E bányák akár egy vasút kiépítésével, akár kellő anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásával sok ezer embernek adhatnának munkát, és különösen a székely nép boldogulását segíthetnék elő. Olyan anyagot rejtenek ezek a bányák, amelyhez hasonlót Olaszországból is nagy ritkán és drága pénzért lehet megvásárolni.

– idézte a férfit Magyar Ipar (1902. február 16.).

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Heti Értesítője ugyanebben az évben már a termelés megkezdéséről számolt be:

Újdonság számba megy azonban Gyergyó-Vaslábról (Csik megye) származó szép fehér márvány, mely a Maros és a legközelebb létesítendő székely vasút mellett könnyen hozzáférhető helyen fekszik, a hol azt Mazzi Luigi budapesti kőfaragó nem régen feltárta. […] Eddig vasúttal meg nem közelíthető ugyan, de azért máris szállít belőle Mazzi kisebb-nagyobb tömböket Budapestre, főleg szobrászati célokra. Mazzi úrtól arról értesültem, hogy Ligeti Anonymusa-nak alapzatát ebből a márványból faragtatja. Mazzi Luigi különben ezt a márványt asztallapokra és építészeti célokra is felakarja fűrészeltetni. Csik megyében nemcsak Szárhegyen és Vaslábon fordul elő fehér márvány, hanem még Tekerőpatakon és Szt-Domokoson is, a mely utóbbi nagy telepek azonban gyakorlati szempontból átkutatva még nincsenek.

A siker nem maradt el. Az 1904-es St. Louis-i világkiállításon a cég huszonnégy, különböző árnyalatú márványlapot állított ki, melyek aranyérmet hoztak, a megrendelések pedig jókora tempóban kezdtek szállingózni a vállalat irodájába, hiszen így a drága import helyett az építtetők a hazai, ugyanolyan (sőt, egyes források szerint sokkal jobb) minőségű köveket használhatták, mégpedig alacsonyabb áron.

Előbb a Szépművészeti Múzeumon (Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc, 1900–1906), majd a BME főépületén (Hauszmann Alajos, 1902–1909), végül pedig a Fiumei úti Nemzeti Sírkert árkádsorán (Gerle Lajos és Hegedüs Ármin, 1904–1910) dolgoztak, a kövek faragásához pedig egyre nagyobb térre volt szükségük.

Gyorsan kinőtték tehát a rendelkezésükre álló helyet, ahol 1904-től már nem csak a kőfaragóknak, de a saját alapítású Magyar Kő- és Márványújság irodájának is helyet kellett szorítaniuk.

1906-ban végül a költözés mellett döntöttek: saját gyárat építettek a közeli Garay utca 39.-ben, aminek tereit 1907 májusában foglalták el. Az id. Paulheim Ferenc (1867–1937) munkájaként született földszintes házban hosszú időre rendezkedtek be, bár a kezdeti gondok nem maradtak el:

novemberre például nem készült el a fűtési rendszer, így a munkások sztrájkba léptek, és követelték a gyors megoldást.

A tulajdonosnak azonban saját bevallása szerint nem volt elég pénze a szükséges átalakításokra, a dolgozók pedig erre válaszul elvették a munkakönyveiket, bezárták a kapukat és hazamentek.

A dinasztia A Paulheim építész dinasztiához tartozó Ferencről néhány szóban azért feltétlenül meg kell emlékeznünk, hiszen alig két évvel a Garay utcai földszintes ház után ő építtette és tervezte a Bakáts tér és a Ráday utca sarkán álló sarokkupolás házat (1910), illetve a zuglói Paulheim-villát (XIV. Ilka utca 56., 1922–1926) is, de Budapest főépítészeként, illetve kormányfőtanácsosként is aktív volt.

A helyzet valahogyan végül mégis megoldódott, sőt, Európa-szerte egyre jobban csengett a nevük, hiszen a tízes évek hajnalára

már bécsi és párizsi irodát is nyitottak,

a bevételek növelését pedig a Garay utcai épület kisebb helyiségeibe költözők is biztosították.

Albérlők Előbb a Laszkáry Gyula-féle Romhányi Kőbánya- és Köszörűművek (1909-?) központi irodája volt itt, majd Takács János cipőfelsőrész-készítő (1928–1929) nyitott üzletet az utcafronton. Őt egy cukorkaüzlet váltotta, aminek áruját egy nyári éjszakán egy édes szájú tolvaj dézsmálta meg.

Az 1910-től Mazzi Luigi-féle síremlék tisztítási és jókartartási vállalat néven is emlegetett cég által készített munkák listája egyelőre ismeretlen, sorsának alakulását is homály fedi.

A tízes évekből például csak két temetői munkájuk ismert: báró Gromon Dezső (1838–1912) ma is az Új Köztemetőben álló síremlékét teljes egészében ők készítették, a Vasárnapi Ujságot alapító ügyvéd, Pákh Albert (1823–1867) a Nemzeti Sírkertben lévő, az újságolvasók által állított sírkövének viszont csak a teljes helyreállításáért feleltek.

Ennek ma már kevés nyoma látszik, hiszen a sír ma egészen más képet mutat:

A trianoni döntés okozta területi változások hozta piacszűkülésig és gazdasági visszaesésig a vállalatnak nagyobb gondok nélkül sikerült talpon maradnia, a húszas évek lassú feltámadását azonban a Magyarországra is elérő nagy gazdasági világválság tette semmissé, így 1932 júniusában a Luigi Mazzi-cég megszűnt – derül ki a Központi Értesítőből (1932. jún. 15.). Ennek fényében kimondottan meglepő, hogy a következő évben újra megjelentek a lapok apróhirdetési rovataiban, megfizethető gránit sírköveket árulva.

Ekkoriban több nagy megrendelést is kaptak: 1934-ben a cég készítette el az ünnepelt primadonna, a számos színház közönsége mellett a némafilmek rajongóit is meghódító Lábass Juci (1896–1932) síremlékét, négy évvel később pedig a Vörösmarty térre néző Futura-ház (a Futura Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt. központja és Elismert Nyugdíjpénztárának bérháza, ép. Münnich Aladár, 1937–1938) belső márványmunkáiért feleltek.

Ezen munkák sorsa nem volt szerencsés: a művésznő sírja ma erősen hiányos, a kommunista hatalomátvétel után minisztériumi épületté, a rendszerváltás után pedig előbb részben kaszinóvá, majd rendezvényházzá alakított sarokház megmaradt értékei közül a 2019-ben indult, az egész tömböt érintő részleges belső bontás és átépítés is kiradírozhatott néhány részletet.

Nem csak kövek 1933-ban és 1939-ben a Garay utcai gyár két MÁV-megrendelést is megcsípett, melynek keretében villamosszerelési anyagokat kellett szállítaniuk. Jó kérdés, hogy miként tudtak eleget tenni ezeknek a szerződéseknek. Nem ez volt az első furcsaság a vállalat történetében, hiszen az első világháború hajnalán, 1915-ben a Központi Honvédruhatár 55 ezer darab hátizsák elkészítésére kiírt versenypályázatán is megmérették magukat, olyan, a hátizsákgyártáshoz egyáltalán nem értő vetélytársak ellen, mint egy nadrágtartó-készítő, egy vaskereskedő, egy ablakredőny-gyáros és egy fűszerkereskedő. Végül persze nem ők győztek.

Jóval szerencsésebb volt azonban a mozgásművészeti iskolát is magában foglaló villaként megszületett, legszebb részleteit az utca helyett a kert felé mutató Stefánia út 28/A (ép. Vámos Imre, 1939–1940), aminek márványpadlóját készítették el.

A Mazzi-cég neve utoljára 1943 nyarán bukkant fel a lapokban, így az év végén jó eséllyel már nem működött. Helyükön Leibovits Lajos norinbergi, kötszövött-, díszmű-, háztartási- és pipereáru-kereskedő tűnt fel, akit az államosítás söpört ki az épületből, átadva a helyét a Fővárosi 4. számú Vegyesipari Javító Vállalatnak.

Ennek köszönhetően a szomszédainál jóval alacsonyabb – továbbra is földszintes lakó- és műhelyépület túlélte a szocializmus évtizedeit, a rendszerváltás után pedig előbb a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány kezében volt, majd egy tulajdonosváltás után Garay Udvar néven működött.

A Google utóbbi tíz évben született utcanézeti képei egy utcára néző esküvői ruhaszalont, illetve több ruházati kis- és nagykereskedéseket mutatnak a felújítást rég nem látott házban, aminek faláról 2019-ben nyom nélkül eltűntek az üzletfeliratok, így a jövőbeli sorsa kérdéses, főleg, hogy semmiféle védelmet nem élvez.

Homlokzatáról még a vakolatrétegek sem tudták eltüntetni a több mint száztíz éve elhelyezett feliratot, aminek kontúrját a naplemente még jobban kiemeli:

MAZZI LUIGI

MÁRVÁNYGYÁR

Az alacsony épület megérdemelné, hogy megmaradjon, sőt, némi akarattal akár még élettel is meg lehetne tölteni a falakat, a kapun bepillantva azonban úgy tűnik, hogy erre nincs túl sok esélye.