Széll Tamásék Standja lett az ország legjobb étterme

A Széll Tamás és Szuló Szabina által vezetett Stand nyerte a hétfő este megrendezett Volkswagen-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, írja az Index. A magyar étteremkalauz által minden évben kihirdetett, az ország legjobb éttermeinek tartott díjátadón tavaly is a két évvel ezelőtt nyitott Stand győzött, megelőzve így az ország egyetlen két Michelin-csillagos éttermét, az Onyxot is, mely második helyezett lett.

A Stand „egyértelműen bizonyítja, hogy a magasra pozícionált fine dining éttermeknek is van létjogosultságuk a magyar vendégek körében is. Az étterem ugyanis nagy vonzerőt jelent a hazai vendégkör számára is. A hangsúlyosan magyar alapanyagokra épülő menüsorban megtaláljuk a sok éve tökéletesített, ikonikus gulyáslevest és a somlóit is, és nem hiányozhatnak olyan hazai büszkeségeink sem, mint a kecsege vagy szarvasborjú