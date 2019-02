Széll Tamáséké lett az év legjobb étterme

Február 25-én osztották ki a Dining Guide díjait, a legnagyobb elismerést pedig Széll Tamás és Szulló Szabina konyhája, a nemrég nyílt Stand vihette haza. Az év legjobb cukrászdája a tavalyi évhez hasonlóan a váci Mihályi Patisserie lett, és a street food kategóriáját leváltó alternatív vendéglátóhelyének díja a miskolci Pizza, Kávé, Világbékének járt. Az életműdíjat Bíró Lajos vehette át. Értékelték Sárközi Ákost és az új Textúra éttermét, illetve ott voltak a legjobbak között a már Michelin-csillagos helyek az Onyxszal és a Costesszel az élen.

Ha már Magyarországon élünk, igenis mutassuk meg a saját ételeinket A Konyhafőnökből is ismerős és Michelin-csillagos Sárközi Ákossal beszélgettünk az üzemi konyhán eltöltött kezdetekről, a magyar alapanyagok és a belsőségek szeretetéről, és arról, hogy miért nyitottak egy új helyet a Borkonyha mellett.

Különdíjak:

Az év séfje: Sárközi Ákos, Borkonyha és Textúra

Az év innovatív konyhája: Tiszavirág Étterem

Az év ifjú séftehetsége: Farkas Richárd , Pajta

, Pajta Az év legígéretesebb konyhája: Textúra

Az év koktélbárja: Boutiq’Bar

Az év szervizembere: Lizsicsár Miklós , St. Andrea Restaurant

, St. Andrea Restaurant Az év borlapja: Arany Kaviár

Az év éttermi kávélapja: Stand Étterem

Életműdíj: Bíró Lajos

Az év alternatív vendéglátóhelye: Pizza, Kávé, Világbéke

Az év cukrászdája: Mihályi Patisserie

A top 10 +2 étterem:

Anyukám Mondta, Dudás Szabolcs

Arany Kaviár, Kanász László

Babel Budapest, Veres István

Borkonyha, Sárközi Ákos

Costes, Palágyi Eszter

Costes Downtown, Tiago Sabarigo

MÁK, Mizsei János

Olimpia, Ádám Csaba

Onyx, Mészáros Ádám

St. Andrea Restaurant, Barna Ádám

Stand, Széll Tamás, Szulló Szabina

Textúra, Sárközi Ákos

2019-től a Dining Guide és a Bocuse d’Or Akadémia létrehozta a Made in Hungary top 20-as listáját, ahol kapható a hazai gasztronómia egyik legnagyobb büszkesége, a kacsamáj és a Tokaji Aszú párosítása.

A fine diningot úgy is lehet imádni, hogy nem tudjuk megfizetni A fine dining a luxussal egyenlő, vagy miről szól pontosan a csúcsgasztronómia? Gerendai Károlyt és Hlatky-Schlichter Hubertet kérdeztük, hogy segítsenek definiálni végre a Michelin világát.

Top 20 Made in Hungary:

Anyukám Mondta

Arany Kaviár

Babel Budapest

Baraka

Borkonyha

Costes

Costes Downtown

Fricska

Kistücsök

Kollázs

MÁK

Olimpia

Onyx

Platán

Salon

St. Andrea Restaurant

Stand

Stand 25

TAMA

Textúra

A díjazottak sorrendjét az elmúlt évekhez hasonlóan most is egy külföldi, független zsűri állította össze. A legjobb magyar éttermeket végigette Enrico Crippa, a három Michelin-csillagos Piazza Duomo étterem séfje, és a Dining Guide ismét segítségül hívta Fausto Arrighit is, aki 36 évig dolgozott a Michelin Guide-nál. A lista már csak azért is fontos, mert egy tisztább képet kaphatunk a márciusban esedékes Michelin előtt, hátha gazdagodunk egy-két további csillaggal.