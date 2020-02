Az Álarcos énekes nyerte a vasárnap esti maszkos összecsapást

Az RTL Klub műsorát többen nézték, mint a TV2 hasonló alapötletből készülő showműsorát, a Nicsak, ki vagyok?-ot.

Az Álarcos énekest és a Nicsak, ki vagyok?-ot is a vasárnap esti műsorsávban, egymás ellen indította a két rivális csatorna: az előbbi már a második adásával jelentkezett tegnap, február 16-án, addig a TV2 műsora most mutatkozott be, ám hiába Szőke Zoltán és Vajna Tímea felbukkanása, a nézők többsége az Álarcos énekes mellett döntött.

Berényi Miki és Vajna Tímea is levette a maszkot a TV2 műsorában Vasárnap a csatorna is indított egy álarcos show-t az RTL Klub után, és azt kell mondjuk, egyelőre jobban szórakoztunk,.

Az RTL Klub produkciója (a kereskedelmileg fontos célcsoportban, 18-49 évesek között) 23,5 % közönségarányt hozott, míg a versenytárs abban az idősávban, mikor mindkét műsor futott, 14,9 %-os közönségaránnyal került adásba. Az Álarcos énekest 420 ezren nézték a 18-49 évesek körében (azaz valamennyivel kevesebben, mint az első héten), a Nicsak, ki vagyok?-ra pedig 315 ezren kapcsoltak. (A számok a teljes lakosságot nétve: 1.070 000 illetve 855 ezer.) Azaz a TV2 új műsora el tudott vinni nézőket az RTL Klubtól, de közel sem annyit, hogy azzal komolyan veszélyeztették volna a rivális elsőségét.

Fotó: RTL Klub