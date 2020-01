Oszkó Péter is támogathatja a független színházakat

A főváros valamilyen kis pénzeket, forrásokat – ne milliárdos nagyságrendben gondolkodjon senki – elkülönít a fügetlen színházak támogatására, és ehhez várjuk mecénások, szponzorok és a magánszféra becsatlakozását is

– mondta el Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester- helyettes az ATV híradójának pénteken.

A csatorna megkereste Oszkó Péter volt pénzügyminisztert is, akinek alapítványa eddig is támogatott alternatív színházakat, most azt válaszolta, kíváncsian várja, hogy milyen lehetőségek vannak a segítségre.

Ha csatlakozunk, akkor semmi olyat nem csinálunk, amit ne csináltunk volna eddig is, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ki mindenki lelkesül fel ebben az ügyben, és milyen lehetőségek vannak a segítségre

– nyilatkozta Oszkó, aki hozzátette, hogy tavaly december óta több beszélgetése is volt a színházi szakmában dolgozó emberekkel.

Eddig az volt, hogy nem volt világos, hogy mire lehet számítani, valószínűleg azért is van az, hogy bárki, aki ezen a területen segíteni tud, vagy akar arra vár, hogy derüljön ki, hogy egyáltalán mik az alapfeltételek

– mondta el.

Kiemelt kép: Bugány János / MTI