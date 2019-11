Összeesett és meghalt a vetélkedőműsor forgatása közben Godfrey Gao színész-modell

Forgatás közben veszítette életét Godfrey Gao tajvani-kanadai származású színész-modell Kínában, írja a BBC.

A 35 éves művész vendégszereplőként vett részt a Chase Me című vetélkedőműsorban, amelyben több csapat méri össze erejét ügyességi és erőnléti feladatokban.

A show producerei közölték, Godfrey Gao egy csapatfeladat közben esett össze, elvesztette az eszméletét, majd a kórházba szállítás után elhunyt. Két órán át küzdöttek az életéért, de sikertelenül. Halálát hirtelen szívmegállás okozta.

A tragédiát megelőző napokban egyébként több olyan videó is készült róla, amikor láthatóan nagyon szenvedett a túlzott megterheléstől.

OP said #LUCAS couldn’t breathe properly after the game. To not let the fans know about this, he chose to turn his back. After his condition was stable, he made a sign to fans telling them he was okay and left.#ChaseMe #追我吧 #黄旭熙#WayV @WayV_official @NCTsmtown @superm pic.twitter.com/l68mISOwyN

— Sushi (@buiingbang) November 22, 2019