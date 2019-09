Nagyon szép, amikor életveszélyben látunk egy artistát

A Recirquel Újcirkusz Társulat idén két darabot, a Párizs Éjjelt és a My Land című előadást is egy hónapon át játszotta a skóciai Fringe Festiválon, amely a világ egyik legnagyobb cirkuszi, színházi és táncfesztviálja. A társulat művészeti vezetőjével, Vági Bencével beszélgettünk az artistalétről és arról, milyen magyar társulatként sikert elérni külföldön. Videó.

A videóban szereplő Párizs Éjjel című előadáson kívül a My Land című darab is fontos a Recirquel Trásulat életében, hiszen tavaly ezzel az előadással nyerték meg a fesztivál fődíját.

A My Landben fiatal ukrán artisták mutatják be tánccal és artistaszámokkal viszonyukat történelmükhöz és szülőföldjükhöz. Az ukrán artistaművészek kiválasztása hosszas folyamat volt, rengeteget interjúztak velük, és még a szülőfalujukat is meglátogatták. Fontos volt, hogy a fiatalok őszintén és kendőzetlenül mesélhessenek élményeikről, melyeket utóbb az előadásban is megjelenítettek.

A rendkívüli artista teljesítmény és az autentikus népzenei motívumok mellett egy egyedülálló színpadi konstrukció mélyíti el a darabot. Kifejezetten ehhez a előadáshoz készült ugyanis egy olyan, fénytechnika, aminek lényege, hogy néhány négyzetméteren világítótesteket helyeztek el, amire műföldet szórtak. Miközben az artisták a különböző számokat mutatják be, a fény így a legváratlanabb helyzetekben tör fel a padlószint alól, így adva további értelmezési rétegeket az előadásnak.