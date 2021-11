Videó Valamennyien meghalunk egyszer, de ez az előadás él – 1000. alkalommal áll színpadra A padlás

„Ott volt a Nem szólnak a csillagok szövege – és azonnal szólni kezdett” – emlékszik Presser Gábor A padlás megszületésének első pillanataira. A Vígszínház félig mese, félig musicaljét Sztevanovity Dusán és Horváth Péter szövegkönyvével, Sztevanovity Dusán dalszövegeivel és Presser Gábor zenéjével 1988. január 29-én mutatták be Marton László rendezésében. A harminchárom éve létrejött előadás azóta is folyamatosan fut, most pedig ezredik alkalommal áll színpadra. Az eredeti alkotógárdából már többen nincsenek közöttünk, vannak viszont, akik több szerepet is eljátszottak. De hogy került a darabba szilvásgombóc, és miért szólítja meg még ma is a nézőket? Az alkotók meséltek a 24.hu-nak.