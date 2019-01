Még most is rengeteget köszönhetünk a True Detective-nek

Az HBO 2014-ben tévétörténelmet írt a sorozattal, aminek végre, több év kihagyás után kijön a harmadik évada a zseniális Mahershala Alival.

A True Detective (A törvény nevében) 2014-ben egyértelműen tévétörténelmet írt. Olyan magasra tette a lécet, hogy az Indiwire például teljes magabiztossággal jelentette ki nemrég, hogy ha nem születik meg Nic Pizzolatto sorozata, akkor a tavalyi év elsöprő HBO-s sikere, a négy Golden Globe-ot nyert Hatalmas kis hazugságok sem került volna képernyőre. A True Detective most harmadszorra jön ki egy új, gyerekgyilkosság köré épülő rejtéllyel, amit január 14-től duplarésszel lehet megnézni az HBO GO-n a tavaly Oscarral is jutalmazott Mahershala Ali (Holdfény) főszereplésével.

Ma már egyáltalán nem kapjuk fel a fejünket arra, hogy ha egy mozifilm minőségű produkciót látunk a tévében vagy a streaming szolgáltatók kínálatában, de gondoljunk csak vissza, hogy mi volt a helyzet majd’ 5 évvel ezelőtt. Akkor még joggal jöhettek azzal a legnagyobb rendezők, hogy milyen éles a határvonal a sorozatok és a mozi között, 2019-re viszont már Martin Scorsese (Bakelit, HBO) vagy akár az Oscar-díjas olasz rendező (A nagy szépség), Paolo Sorrentino (Az ifjú pápa, amit az HBO GO-n lehet visszanézni) is kipróbálta a tévét.

A True Detective első nyolc részében Matthew McConaughey és Woody Harrelson küzdött egy rituális gyilkossággal induló esettel több idősíkon átívelve, ami akkor még nagy szó volt. Az A-listás hollywoodi színészek nem fordultak meg olyan gyakran a tévében, mint manapság. Mind a sztori kidolgozásával, mind a szereplőgárdával, mind kivitelezéssel az HBO kijelölte a sorozatok megérdemelt helyét és útját.

Aki pedig nem merészkedik el odáig, hogy a True Detective-et a valaha készült legjobb sorozatok közé tegye, az is elismeri, hogy így kell krimit írni és tálalni, a műfaj messze nem halott.

Bár a második évad kissé lelombozta a legnagyobb rajongókat, nem kell aggódnunk a január közepén megjelenő részekért. A True Detective egy antológia sorozat, azaz az évadok nem kapcsolódnak egymáshoz, évről évre egy újabb bűnügyhöz kerülhetünk közelebb. Az idei hangulat a kezdethez áll a közelebb, visszatérünk a vidéki Amerikába az Ozark tájaihoz, ahol egy 1980-ban eltűnt testvérpár után nyomoznak.

A szálak három idősíkon futnak: a Vietnámban harcolt veterán, Wayne Hays (Mahershala Ali) és társa Roland West (Stephen Dorff) próbálják felgöngyölíteni az ügyet. Egyrészt végigkövethetjük a részleteket a 80-as években, aztán tíz évvel később térünk vissza a gyerekekhez, és végül eljutunk a jelenbe, 2015-be, amikor már a megöregedett Wayne próbálja minden erejét és emlékét összeszedni, hogy pontot tehessen a tragédia végére.

Ha valakinek eddig kimaradt a True Detective, mindenképpen ajánlott az első évaddal hangolódni az HBO GO-n, egy pillanat alatt elkap a világa, és még most sem késő izgulni és továbbgondolkozni a részek után. A sorozat ugyanis abban is zseniális, hogy az epizódok végével nem áll meg az élet, a fórumok elkezdenek izzani, hogy rajongók együtt fejtsék meg a kérdőjeleket. Mahershala Alival sem lehet ez másképp, akit már most az egekig dicsérnek az alakítása miatt.