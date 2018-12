Thorral támasztják fel a Man in Blacket

A Sony Pictures márciusban jelentette be, hogy mivel Will Smith és Tommy Lee Jones nem vállalja a Men in Black spin-offot, kiderült, hogy az Chris Hemsworth és Tessa Thompson főszereplésével készül majd. Most végre megérkezett a Men in Black: International előzetese:

Thompson karaktere újonc ügynököt alakít, akit Londonba küldenek bevetésre. Társul a tapasztalt H ügynököt (Hemsworth), a helyi iroda főnökét kapja, innentől pedig el lehet képzelni, mi vár rájuk.

Az előzetest elnézve, a készítők próbáltak az eredeti filmhez hasonló hangulatot teremteni, reméljük, hogy ez az egész film során visszaköszön majd.

Az F. Gary Gray (Az olasz meló, Halálos iramban 8.) által rendezett film executive producere az eredeti trilógia rendezője, Barry Sonnenfeld és Steven Spielberg, a további szereplők között pedig Emma Thompsont és Liam Neesont is láthatjuk.

A Men in Black: International 2019. június 13-án debütál a hazai mozikban.

