Kiderült az üres koncerttermekben turnézó, nem létező rockzenekar titka

Novemberben futott körbe a zenei sajtóban a Threatin nevű amerikai zenekar esete, amely valódi kamuturnét szervezett le Európában. Most a frontember először nyilatkozott a hoaxról.

Novemberben a Threatin azzal keltett feltűnést, hogy sorozatosan üres koncerttermekben lépett fel: Londonban például 291 jegyet adtak el elővételben, miközben a koncerten összesen három ember jelent meg. A sztori egyre komolyabb médianyilvánosságot kapott, és mivel a zenekar többi tagja nem volt beavatva, menet közben kiléptek – a basszusgitáros csak azért nem, mert nem volt pénze repülőjegyre, hogy hazautazzon Európából Los Angelesbe.

A Threatin énekese, Jered Eames, aki Jered Threatin néven nyilatkozott, a Rolling Stone-nak elmondta, hogy az egészet azért csinálta, hogy rámutasson, milyen komoly problémák vannak ma a zeneiparban. Threatin ugyanis úgy kötött le turnét egy gyakorlatilag nem létező együttes számára, hogy kamuhonlapokat csinált egy ugyancsak nem létező lemezkiadónak, PR-ügynökségnek és koncertszervező cégnek, illetve vásárolt lájkokkal turbózta fel a Facebook oldala népszerűségét:

Az a tény, hogy emberek mekkora jelentőséget tulajdonítanak ezeknek a könnyen hamisítható számoknak, mutatja, hogy mekkora problémák vannak a zeneiparban

– mondta Jered Threatin, aki azért azt is hozzátette, az is motiválta, hogy visszahozza a rockzenét a köztudatba. Azt is elmondta, hogy a Threatin most már egy ténylegesen működő zenekar, lesz új lemeze is, és azzal már egy rendes turnét is szeretne csinálni. Az énekes barátnője dokumentumfilmet forgat a már legendás turnéról, ami már előre szórakoztatónak ígérkezik.

Borítófotó: Threatin Music Facebook