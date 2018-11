A beteg Sas József mégis visszatér

Mi is megírtuk korábban, hogy Sas József orvosi tanácsra kénytelen volt lemondani egy héttel a premier előtt az összes idei fellépését, beleértve az új műsora bemutatóját is. Most azonban kiderült, hogy egy előadást mégis vállal a 79 éves előadó: a születésnapján, január 3-án egy rövidített műsorral állna a színpadra.

„A feleségem ingatja a fejét, pedig könnyen lehet, ez az egy előadás többet használ majd az egészségemnek, mint árt” – mondta a Blikknek Sas. – „Minden készen van, biztos, hogy a Fészek Klubba szervező nélkül is pillanatok alatt össze lehet hozni egy előadást. Mindenkit felhívok: hozzatok ruhát, próbálunk, és este megint felgördül a függöny.”

Fotó: MTI / Földi Imre