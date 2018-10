Meghalt Oli Herbert, az All That Remains gitárosa

44 éves korában életét vesztette Oli Herbert, az All That Remains amerikai metalzenekar alapítótagja és gitárosa, írja a TMZ.

Az együttes a Facebook-oldalán erősítette meg a zenész halálhírét.

Oli egy rendkívül tehetséges gitáros és dalszövegíró volt, aki meghatározó alakja volt a rocknak és a metalnak. A műfajra és az életünkre gyakorolt hatása az idők végezetéig érezhető lesz

– fogalmaztak.

A gitáros halálának okát egyelőre nem tudni.

Oli Herbert 1998-ban alapította a zenekart Phil Labonte frontemberrel. Az All That Remains azóta nyolc albumot adott ki, amelyek egymillió példányban keltek el világszerte.

Az együttesnek november 9-én jön ki a legújabb lemeze Victim Of The New Disease címen.

Kiemelt kép: Tom Cooper/Getty Images for Freedom On Festival/AFP