Kiadják Tolkien legendás írását, ami önállóan még sosem jelent meg

Idén fog a boltokba kerülni a Középföldén játszódó történet új kiadása.

Először jelenik meg önálló könyvként a J.R.R. Tolkien Gondolin bukása (The Fall of Gondolin) című műve, amelyet Középfölde „első igazi történetének” nevezett a néhai író – számolt be róla a BBC News (via MTI).

Tolkien 1917-ben kezdte írni a történetet, amelyben Gondolin városa a Sötét Úr, Morgoth áldozatává válik, mielőtt Középfölde A hobbit és A Gyűrűk Ura helyszínévé vált volna.

A Gondolin bukása két éven belül a második Tolkien-mű, amely az író fia, Christopher Tolkien szerkesztői munkájának köszönhetően végre önálló kötetként is megjelenik.

Az új könyv sokak számára meglepetés, mivel a már 93 éves Christopher a Beren és Lúthien című tavalyi megjelenésekor azt mondta, valószínűleg „ez az utolsó általa szerkesztett könyv édesapja írásaiból”.

Az 1973-ban elhunyt Tolkien által a „legfőbb kritikusának és segítőjének” nevezett Christopher élete nagy részét édesapja kiadatlan írásainak gondozásával töltötte. Az ő szerkesztésében jelent meg A szilmarilok és A Húrin gyermekei is, amelyeket Tolkien kézirataiból és szétszórt jegyzeteiből szerkesztett egésszé.

A Tolkien Társaság elnöke, Shaun Gunner szerint a rajongók nagy része a „Tolkien-írások Szent Gráljaként” tekint a Gondolin bukására.

A történet, amely korábban egy fejezetként az Elveszett mesék könyvében, illetve rövidített változatban A szilmarilokban is megjelent, augusztus 30-án fog önálló kötetként a brit könyvesboltokba kerülni. Akárcsak A Gyűrűk Ura, A hobbit és Beren és Lúthien brit kiadásai esetében, úgy az illusztrációkat ezúttal is az az Alan Lee készítette, aki 2004-ben Oscar-díjat nyert A Gyűrűk Ura – A király visszatér díszletéért.

Megjelent Tolkien 100 éves könyve, amit még soha nem olvasott senki A Beren and Lúthien egy Középföldén játszódó romantikus történet, amelyet az író és felesége szerelme inspirált.

Kiemelt kép: New Line Cinema /Warner Bros.