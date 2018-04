Kiderült, hány évados lesz A Gyűrűk Ura-sorozat

Nem lesz rövid, ráadásul még egy bónusz bőrlehúzást is tervez az Amazon.

November óta tudjuk, hogy története legnagyobb mozgóképes vállalkozásaként tévésorozatot készít A Gyűrűk Ura regények alapján az Amazon, amelyről a Reuters nemrég azt is megtudta, hogy eszméletlenül hatalmas összeget költ a produkcióra. Ennek fele már elment J.R.R. Tolkien műveinek televíziós jogainak megszerzésére, a másik felét pedig a munkálatokra szánják.

A várhatóan 2019-től forgó sorozattal kapcsolatban most a The Hollywood Reporter szállított újabb információkat, miután megtudták, hány évadra is kötelezte el magát az Amazon, amikor megállapodott a regényeket kiadó HarperCollinsszal és a filmes jogokat birtokló New Line Cinemával. Mint kiderült,

A Gyűrűk Ura-sorozat fixen 5 évados lesz, plusz egy lehetséges spinoff szériát is terveznek.Magyarán ha nem elég az egyelőre rejtélyes és méregdrága sorozat készülése, mostantól majd azon is spekulálhatnak a rajongók, hogy vajon miről fog szólni a grátiszként bekalkulált spinoff.

Magáról a sorozatról egyelőre annyit tudni biztosan, hogy miután Peter Jackson három nagy sikerű mozifilmet forgatott belőlük, ezért nem a Tolkien-trilógia újabb adaptációi lesznek, hanem időben A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége eseményei előtt játszódó teljesen új történeteket fognak elmesélni.

A Gyűrűk Ura egy kulturális jelenség, amely generációk képzeletét ragadta meg az irodalmon és a mozivásznakon keresztül. Ezért nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a Tolkien Estate and Trusttal, a HarperCollins kiadóval és a New Line Cinemával közösen dolgozhatunk ezen az izgalmas televíziós együttműködésen, mellyel A Gyűrűk Ura rajongóit egy új és epikus utazásra vihetjük majd Középföldére

— mondta még a sorozat bejelentésekor az Amazon saját produkcióiért felelő Sharon Tal Yguado.

Elképesztő összegből készül A Gyűrűk Ura-tévésorozat Kiderült, hogy mennyit költ a munkálatokra az Amazon, amely nagyon bízik a produkció sikerében.

Kiemelt kép: New Line Cinema /Warner Bros.