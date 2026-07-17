A gólyák az utolsó pillanatig védték a fészküket egy kigyulladt villanyoszlopon

Egy villanyoszlopon keletkezett tűzhöz siettek szerdán a Buzău megyei tűzoltók, írja a Maszol.ro. A tűz gyorsan átterjedt az ott fészkelő gólyák otthonára, a madarak pedig az utolsó pillanatig védték a fészküket.

Távolról úgy tűnt, mintha csak egy villanyoszlop égne. Közelről viszont azonnal látszott, hogy ez egy olyan küldetés, ahol három élet várja a megmentést

– fogalmaztak a Buzău megyei katasztrófavédelem képviselői.

Három gólya nézte végig

A tűzoltók rendkívül óvatosan kezdték el az oltást, hogy a lángok elfojtása mellett a lehető legnagyobb mértékben megóvják a fészket is. A teljes mentőakció a három gólya szeme láttára zajlott: a madarak végig a közelben maradtak, és

csak akkor repültek távolabb, amikor a felcsapó lángok már közvetlenül veszélyeztették őket.

A tűzoltók végül sikeresen eloltották a tüzet a Costești községben található fészeknél.