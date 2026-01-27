Trump: Nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal

Donald Trump szerint előrelépés van az orosz-ukrán háború megoldása felé vezető folyamatban – az amerikai elnök kedden a washingtoni Fehér Házat elhagyva újságírók előtt hangoztatta optimizmusát. Az elnök részletek említése nélkül kijelentette, hogy „nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban”.

A tervek szerint a héten folytatódnak az Egyesült Államok közvetítésével múlt pénteken és szombaton Abu-Dzabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az ukrán és az orosz delegációk között.

Nagyon konstruktív

Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja „nagyon konstruktívnak” nevezte az egyeztetéseket és az Egyesült Államok elkötelezettségét hangoztatta a háború lezárása érdekében.

Trump kedden újságírók előtt a gázai békefolyamat folytatásával kapcsolatban is előrelépésről beszélt, miután a palesztin Hamász kiadta az utolsó nála lévő túsz holttestét. Az elnök rámutatott, hogy sikerült elérni az összes túsz átadását élve, vagy holtan, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen.

Trump egyben beszámolt arról, hogy kedden egyeztetett a szíriai elnökkel, és hozzátette, hogy minden Szíriával kapcsolatos ügy „jól alakul”.

(MTI)