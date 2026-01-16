Holtan találták a nőt, aki elsőként vádolta meg szexuális bántalmazással a híres ikreket

Tavaly év végén holtan találtak Ausztráliában arra a nőre, aki szexuális zaklatással vádolta meg a híres ikreket, Oren és Alon Alexandert – tudta meg a BBC.

Kate Whiteman 2024 márciusában perelte be a férfiakat, azt állítva, hogy 2012-ben szexuálisan bántalmazták őt New York államban. Hónapokkal később idősebb testvérükkel, Tallal együtt letartóztatták, és szexkereskedelemmel vádolták meg őket.

A 45 éves Whiteman halálának ügyében az új-dél-walesi halottkém hivatala lezárta a vizsgálatot, és megállapította, hogy a halála körülményei nem gyanúsak, de további információkkal nem szolgálhatnak a gyászoló család érdekében.

Az Alexander fivérek – akik tagadják a bűncselekményt és ártatlannak vallották magukat a büntetőeljárásban – a hónap végén állnak bíróság elé. Képviselőjük azt mondta a BBC-nek, hogy nem tudtak eddig Whiteman haláláról, de az, hogy azt most hozzák nyilvánosságra, napokkal a tárgyalás előtt, felvet kérdéseket.

Tal és Oren Alexander a Douglas Elliman ingatlanóriásnál dolgoztak, olyan hírességek ingatlanjait hirdették, mint Liam Gallagher, Lindsay Lohan, Kim Kardashian és Kanye West. 2022-ben megalapították saját New York-i cégüket, Official néven. Alon a család magánbiztonsági cégénél, a Kent Securitynél dolgozott.

Rengeteg másik eset lehet

Egy nappal azután, hogy Whiteman megvádolta a testvéreket, egy másik nő, Rebecca Mandel is pert indított, azt állítva, hogy Oren és Alon 2010-ben egy partin bedrogozta és megtámadta őt. A következő hónapokban újabb nők jelentkeztek azzal, hogy a három testvér szexuálisan bántalmazta, bedrogozta őket. A New York Times 2025 februári cikke szerint legalább 17 nő indított polgári pert a testvérek egyike vagy többje ellen Miamiban, Manhattanben és Moszkvában.

2024 decemberében a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) letartóztatta őket, és vádat emelt mindhárom testvér ellen, akiket több mint tízrendbeli szexuális célú emberkereskedelemmel vádolnak. A vádirat szerint a testvérek 2010-től kezdve „együtt vagy másokkal együttműködve szexkereskedelemben vettek részt, beleértve több tucat női áldozat ismételt bedrogozását, szexuális zaklatását és megerőszakolását”.

A 2025 februári vádemelési ülésen az ügyészek közölték a bíróval, hogy további állítólagos áldozatokkal kívánják bővíteni az ügyet, és elmondták, hogy több mint 60 nőt hallgattak ki, akik azt állítják, hogy a testvérek közül legalább az egyik megerőszakolta őket.

Az elmúlt 13 hónapban a testvéreket a brooklyni Metropolitan fogvatartási központban tartják fogva, tárgyalásuk január 26-án kezdődik.