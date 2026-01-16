alexander-ikrekalon alexanderkate whitemanmeghalt
Nagyvilág

Holtan találták a nőt, aki elsőként vádolta meg szexuális bántalmazással a híres ikreket

Meghalt az egyik nő, aki szexuális bántalmazással vádolta meg az Alexander-testvéreket.
POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
MIAMI, FL - DECEMBER 13: Alon Alexander, 37, right, and his twin brother, Oren, left, attend their bond hearing at the Richard E. Gerstein Justice Building on December 13, 2024 in Miami, Florida. The Alexanders have been charged with multiple state and federal crimes, including sex trafficking and rape. Matias J. Ocner-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
24.hu
2026. 01. 16. 12:27
Meghalt az egyik nő, aki szexuális bántalmazással vádolta meg az Alexander-testvéreket.
POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
MIAMI, FL - DECEMBER 13: Alon Alexander, 37, right, and his twin brother, Oren, left, attend their bond hearing at the Richard E. Gerstein Justice Building on December 13, 2024 in Miami, Florida. The Alexanders have been charged with multiple state and federal crimes, including sex trafficking and rape. Matias J. Ocner-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az ikerpár és bátyjuk ellen Kate Whiteman után számos nő tett feljelentést, hogy bedrogozták, megerőszakolták őket.

Tavaly év végén holtan találtak Ausztráliában arra a nőre, aki szexuális zaklatással vádolta meg a híres ikreket, Oren és Alon Alexandert – tudta meg a BBC.

Kate Whiteman 2024 márciusában perelte be a férfiakat, azt állítva, hogy 2012-ben szexuálisan bántalmazták őt New York államban. Hónapokkal később idősebb testvérükkel, Tallal együtt letartóztatták, és szexkereskedelemmel vádolták meg őket.

A 45 éves Whiteman halálának ügyében az új-dél-walesi halottkém hivatala lezárta a vizsgálatot, és megállapította, hogy a halála körülményei nem gyanúsak, de további információkkal nem szolgálhatnak a gyászoló család érdekében.

Az Alexander fivérek – akik tagadják a bűncselekményt és ártatlannak vallották magukat a büntetőeljárásban – a hónap végén állnak bíróság elé. Képviselőjük azt mondta a BBC-nek, hogy nem tudtak eddig Whiteman haláláról, de az, hogy azt most hozzák nyilvánosságra, napokkal a tárgyalás előtt, felvet kérdéseket.

Tal és Oren Alexander a Douglas Elliman ingatlanóriásnál dolgoztak, olyan hírességek ingatlanjait hirdették, mint Liam Gallagher, Lindsay Lohan, Kim Kardashian és Kanye West. 2022-ben megalapították saját New York-i cégüket, Official néven. Alon a család magánbiztonsági cégénél, a Kent Securitynél dolgozott.

Rengeteg másik eset lehet

Egy nappal azután, hogy Whiteman megvádolta a testvéreket, egy másik nő, Rebecca Mandel is pert indított, azt állítva, hogy Oren és Alon 2010-ben egy partin bedrogozta és megtámadta őt. A következő hónapokban újabb nők jelentkeztek azzal, hogy a három testvér szexuálisan bántalmazta, bedrogozta őket. A New York Times 2025 februári cikke szerint legalább 17 nő indított polgári pert a testvérek egyike vagy többje ellen Miamiban, Manhattanben és Moszkvában.

2024 decemberében a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) letartóztatta őket, és vádat emelt mindhárom testvér ellen, akiket több mint tízrendbeli szexuális célú emberkereskedelemmel vádolnak. A vádirat szerint a testvérek 2010-től kezdve „együtt vagy másokkal együttműködve szexkereskedelemben vettek részt, beleértve több tucat női áldozat ismételt bedrogozását, szexuális zaklatását és megerőszakolását”.

A 2025 februári vádemelési ülésen az ügyészek közölték a bíróval, hogy további állítólagos áldozatokkal kívánják bővíteni az ügyet, és elmondták, hogy több mint 60 nőt hallgattak ki, akik azt állítják, hogy a testvérek közül legalább az egyik megerőszakolta őket.

Az elmúlt 13 hónapban a testvéreket a brooklyni Metropolitan fogvatartási központban tartják fogva, tárgyalásuk január 26-án kezdődik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Még nagyobb káoszt hozhat az amerikai beavatkozás Iránban
Az orosz hírszerzést teszik felelőssé egy litvániai gyújtogatási kísérletért
Svájci tűzvész: családja szerint nem is kellett volna felszolgálnia aznap éjjel a pincérnőnek, akinél a tüzet okozó csillagszórós pezsgők voltak
Az USA szankciókat vetett ki iráni tisztviselőkre, akiket a tüntetések leverésével vádolnak
Még nagyobb káoszt hozhat az amerikai beavatkozás Iránban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik