Szijjártó csütörtökön Belgrádban tárgyal a NIS megvásárlásáról

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 14. 16:30
Varga Jennifer / 24.hu

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádba látogat, hogy többek között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének megvásárlásáról egyeztessen Dubravka Dedovic Handanovic energetikai miniszterrel – adta hírül a Szabad Magyar Szó.

A MOL-t egy ideje lehetséges vevőként emlegetik a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlása kapcsán.

Aleksandar Vucic szerb elnök szerdán Abu-Dzabiban kijelentette, hogy reményei szerint a NIS-ben lévő orosz részesedés átvételébe Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is bekapcsolódnak. Hozzátéve, hogy a NIS ügyéről tárgyalt már Mohammed bin Zajed Al Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. Vucic korábban már felszólította a MOL-t is, hogy mihamarabb zárják le az adásvételt a Gazprommal.

Az Adriai Kőolajvezeték tegnap ismét megkezdte a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba, miután az amerikai hatóságok engedélyezték a finomító működését január 23-ig, tekintettel a folyamatban lévő, a NIS orosz részesedésének eladásával kapcsolatos tárgyalásokra.

