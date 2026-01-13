Újraindult a kőolaj szállítása Horvátországból Szerbiába

Kedd este újraindult a kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül Horvátországból a Szerbiai Kőolaj Vállalat pancsovai finomítójába, írja az Index.hr. A szállítás azért állt le, mert az Egyesült Államok szankciók alá helyezte a Gazpromot és a Lukoilt, a két nagy orosz olajipari céget, a NIS finomítója pedig részben a Gazprom tulajdonában volt.

A szerb energiaügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy száz napos kihagyás után újraindul a szállítás. 85 ezer tonna nyersolaj érkezik a finomítóba, amely még a héten újra tudja indítani a termelést. Az első gázolajszállítmány január 26-27-ére futhat ki a finomítóból, a következő héten 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak.

A finomító orosz tulajdonrészének megvételéről a magyar Mol is egyeztetett a szerb kormánnyal, de a találkozók részleteiről még nem tudni. Nem csak a Mol akarja viszont megvenni a finomítót, az Egyesült Arab Emírségekből is tárgyaltak a vásárlásról, ahol a napokban a szerb elnök is jelen volt.