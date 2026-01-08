Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön élesen bírálta a nemzetközi kapcsolatokban az „új gyarmatosítást és az új imperializmust”, elsősorban Donald Trump amerikai elnök külpolitikájára célozva, amely szerinte fokozatosan elfordul egyes szövetségesektől, és átlépi a nemzetközi szabályokat.

Macron a francia nagykövetek éves konferenciáján tartott beszédet, ahol az MTI szemléje szerint a hatékony multilateralizmus mellett érvelt mint a szabályozás nélkül maradt világra adott válaszreakció.

Elutasítjuk az új gyarmatosítást és az új imperializmust, de elutasítjuk a vazallusodást és a feladást is. Nagyhatalmak világa felé tartunk, amelyben valódi kísértés a világ felosztása

– hívta fel a figyelmet, elsősorban a venezuelai elnök, Nicolás Maduro amerikai elfogására, valamint az amerikai elnök Grönlandra vonatkozó ismételt követeléseire utalva.

Egyre erősebb kritika Trump irányába

A francia elnök Kínát és annak „egyre gátlástalanabb kereskedelmi agresszivitását”, valamint Oroszországot, mint az Ukrajnában fellépő destabilizáló erőt, egyaránt bírálta, az Egyesült Államokról tett megjegyzései ezzel együtt az újdonság erejével hatottak. Egy évvel ezelőtti beszédében az államfő már támadta a reakciós internacionálét, amelyet szerinte Elon Musk képvisel, de akkor azt hangoztatta, hogy Franciaországnak és Európának is szüksége van arra, hogy együtt tudjon működni Trumppal. Idén már tovább ment a trumpi diplomácia kritikájában, de anélkül, hogy az Amerikával való szakítást szorgalmazta volna.

Az eseményen Macron azt kérte a diplomatáktól, hogy ne elégedjenek meg azzal, hogy kommentátorai maradnak annak, amit mindenki más csinál, és nézői annak, ami szétesik. „Nem azért vagyunk itt, hogy kommentáljunk, hanem azért, hogy cselekedjünk!” – jelentette ki. Utalva arra, hogy Franciaország éppen átvette a G7 országcsoport elnöki tisztét, megerősítette, hogy ezt a fórumot a globális egyensúlyhiányok együttműködő módon történő leküzdésére kívánja felhasználni, elsősorban Kínával. Úgy vélte, hogy a G7-ből semmiképpen nem szabad anti-BRICS-klubot csinálni. Szavai szerint Macron a júniusi G7-csúcstalálkozón, a feltörekvő országokkal együtt szeretné végrehajtani a globális kormányzás és az Egyesült Nemzetek reformját, ami mostanra szerinte igazi ördögi körré vált.