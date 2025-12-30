donald trumpvolodimir zelenszkijukrajnaoroszország
Zelenszkij szerint tárgyaltak Trumppal az amerikai katonák ukrajnai jelenlétéről

Jim WATSON / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 12. 30. 20:37
Jim WATSON / AFP

A biztonsági garanciák részeként amerikai katonák állomásozhatnak a jövőben Ukrajnában, erről is egyeztetett Donald Trumppal Volodimir Zelenszkij a hétvégén Washingtonban.

Az ukrán elnök kedden azt nyilatkozta a Reuters szerint, hogy az amerikai katonai jelenlét komoly biztonsági előnyt jelentene Kijevnek.

Természetesen tárgyalunk erről Trump elnökkel és a Kijevet támogató nyugati koalícióval. Akarjuk ezt. Szeretnénk ezt. Ez erős pontja lehetne a biztonsági garanciáknak

– fogalmazott. Állítását egyelőre a Fehér Ház nem kommentálta.

Megismételte, hogy találkozni szeretne Putyinnal bármilyen körülmények között, ő nem fél semmitől.

Kitért arra a hírre is, miszerint Kijev hétfőn Putyin egyik, novgorodi rezidenciáját támadta nagy hatótávolságú drónokkal, amiket elfogott az orosz légierő. Szergej Lavrov ezt állami terrorizmusnak nevezte, és közölte, hogy már meg is vannak a célpontjaik a válaszcsapásra, de bizonyítékokat nem tettek közzé az állítólagos támadásról.

Zelenszkij szerint az egész történetet kitalálták annak érdekében, hogy létjogosultságot adjanak az ukrajnai támadásoknak. Szerinte ezek tipikus orosz hazugságok. Az Emmanuel Macron francia elnökhöz közelálló biztonsági források egyébként szintén úgy vélik, hogy semmi nem bizonyítja, hogy ez a támadás megtörtént.

