15 évre szóló védelmet kapna Ukrajna, az oroszok a Donbaszt akarják – újabb részletek a háborús békefeltételek alakulásáról

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök 50 évre szóló biztonsági garanciát kért az USA-tól, amikor vasárnap találkozott Donald Trump amerikai elnökkel annak mar-a-lagó-i birtokán. Ezzel szemben a béketervezetben

15 évre szóló garancia szerepel.

A The Guardian úgy fogalmaz, a garanciák formája „nem tisztázott”, de Zelenszkij a NATO-szerződés ötös cikkelyéhez hasonló biztosítékot szeretne, amely szerint a tagállamok úgy kezelnek bármelyik társuk elleni támadást, mintha őket érte volna.

Az Al-Jazeera hosszabban is idézi az ukrán elnök mondatait az időtartamról, eszerint a 15 év opcionálisan meghosszabbítható, de Zelenszkij a háború hosszára való tekintettel sokkal inkább 30, 40, 50 éves időtartamot javasol. Szerinte ez történelmi döntés volna Trumptól, aki azt mondta, „megfontolja” ezt.

Egy ponton Zelenszkijnek és Putyinnak is le kell ülnie

Az újságírókat WhatsAppon tájékoztató Zelenszkij azt is elmondta, egy orosz–ukrán találkozó azután jöhet létre, hogy az USA és Európa vezetői megegyeztek egy tervben. Donald Trump erről vasárnap azt mondta, „a megfelelő időben” lehetséges egy orosz–ukrán–amerikai találkozó, és arra utalt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is szeretné, ha megtörténne egy ilyen.

Az orosz és az ukrán vezető utoljára 2019-ben, német–francia közvetítés mellett találkozott, hogy a vitatott státuszú, Oroszország által annektált szeparatista régiókról egyeztessen.

Zelenszkij a következő napokban Kijevben tartana találkozót amerikai és európai tanácsadók részvételével.

A zaporizzsjai erőmű sorsa még kérdéses

Zelenszkij azt is megerősítette, hogy az Európa legnagyobbjának számító zaporizzsjai atomerőmű sorsa is a vitatott pontok között van. Trump azt mondta erről, részletesen foglalkoztak a kérdésével vasárnap, és szerinte „Putyin azon dolgozik az ukránokkal, hogy újraindíthassák”, amit az is bizonyít, hogy nem támadták meg. Az erőmű jelenleg nem termel áramot, a hűtését külső forrásból biztosítják, és az orosz Roszatom szakemberei irányítják.

Az amerikai terv szerint az USA, Oroszország és Ukrajna közösen üzemeltetné az erőművet, a kijevi javaslat szerint az oroszoknak ki kellene maradnia ebből, és az ott termelt energiából sem kellene kapniuk. A létesítményt jelenleg irányító Ramil Galijev szerint ha a közeljövőben véget ér a háború, a működés 2027 közepén indulhatna újra, de ehhez előbb komoly problémákat kell orvosolni, például az oda vezető vasúti sínek újraépítését.

Oroszország és Ukrajna egyaránt azzal vádolják egymást, hogy tüzérségi támadásaik elérik az erőművet, egy nukleáris katasztrófa veszélyével fenyegetve – írja a Guardian.

A Kreml az egész Donbaszt akarja

Egy másik vitatott pont a Donbasz fölötti ellenőrzés. Donyeck megye 75 százalékban az oroszoké, a szomszédos Luhanszk 99 százalékban, ez a két megye együtt jelenti a Donbasz régiót. A Kreml hétfőn azt közölte, hogy a még ukrán ellenőrzés alatt álló területek átadását várják a békéért cserébe, és amennyiben nem mennek ebbe bele, csak még több területet fognak veszíteni. Dmitrij Peszkov szóvivő nem volt hajlandó kommentálni a donbaszi független kereskedelmi zóna létrehozásáról szóló felvetéseket – ezek ukrán közlés szerint amerikai javaslatra a még el nem foglalt területen jönnének létre.

Vasárnap Zelenszkij azt mondta a Donbaszról,

tiszteletben kell tartaniuk a törvényeiket, a népüket és az általuk ellenőrzött területeket.

„Ezért mondja Trump elnök úr is azt, hogy ez egy igen nehéz kérdés.” Trump úgy fogalmazott, a kérdés tisztázatlan, de sokat haladtak az egyezség felé.