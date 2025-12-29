Először adott interjút a két héttel ezelőtt, december 14-én történt, 15 halálos áldozattal járó ausztráliai terrortámadás hőse, a Sydney melletti Bondi Beach-en megrendezett hanukaünnepség résztvevőire lőfegyverekkel rátámadó apa-fia páros egyik tagját hatástalanító Ahmed al-Ahmed.

Az eredetileg Szíriából származó, Sydney-ben saját trafikot üzemeltető 43 éves férfi – akiről ebben a cikkben írtunk bővebben – az amerikai CBS News kamerái előtt felidézte, hogy hogyan támadta meg és fegyverezte le az ünneplőkre támadó, Iszlám Állam eszméit magáénak valló 50 éves terroristát Sajid Akramot.

Megfogtam a jobb kezemmel, és elkezdtem beszélni hozzá figyelmeztetésként: »Dobd el a fegyvert, hagyd abba, amit csinálsz!«

– fogalmazott az interjúban a hőstette részleteit Ahmed a BBC szerint.

„A célom csak annyi volt, hogy elvegyem tőle a fegyvert, és megakadályozzam, hogy emberéleteket vegyen el. Hogy ne öljön meg ártatlan embereket” – folytatta a férfi, akit a másik feltételezett fegyveres, Akram 24 éves fia, Naveed többször is meglőtt. Majd azt is hozzátette, bár „sok embert megmentett”, „még mindig sajnálja az áldozatokat”.

„Nem akartam látni, hogy embereket ölnek meg előttem”

A 15 ember halálát okozó támadás halálos áldozatai között három magyar gyökerekkel rendelkező ember is volt. A támadásban, ami Ausztrália legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosságának számít az elmúlt 30 év vonatkozásában, a halálos áldozatok mellett összesen 40 ember sebesült meg. A rendőrség a támadást a zsidó közösség ellen irányuló terrorcselekménynek nyilvánította.

Sajid Akramot a rendőrség lelőtte, míg a fiát, Naveedot a támadás után kórházba szállítottak, és azóta 59 különböző bűncselekménnyel – köztük 15 gyilkosság és terrorcselekmény elkövetésével – vádolták meg.

De a beszélgetés során Ahmed természetesen arról is beszélt, hogy mi járt a fejében, a hatóságok és a politikusok szerint számtalan ember életét megmentő közbelépésekor és az előtte lévő másodpercekben.

Az Ausztrália nemzeti hősévé váló férfi így írta le az akciójához vezető kritikus pillanatokat: „Érezte valamit, egy erőt a testemben, az agyamban” – mondta. „Nem akartam látni, hogy embereket ölnek meg előttem, nem akartam vért látni, nem akartam hallani a fegyverét, nem akartam látni, hogy az emberek sikoltoznak és könyörögnek, segítségért esedeznek.

A lelkem kérte tőlem, hogy tegyem meg.

Ausztrália nemzeti hősévé vált

A Bondi Beach-i terroristák egyikét hatástalanító Ahmed al-Ahmedet több lövés is érte, miután hatástalanította Sajid Akramot, ezért három műtétet is el kellett végezni rajta. Az ausztrál népet és a világ többi részén élő emberek azonban annyira hálásak voltak neki, hogy félmilliárd forintnak megfelelő összeget gyűjtöttek össze neki az interneten.

A hős férfi szülei korábban azt nyilatkozták, hogy a fiukat „az érzelmei, a lelkiismerete és az embersége vezérelte”.

Ahmedet a kórházban Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese meg is látogatta. Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns pedig egy „valódi hősnek” nevezte.