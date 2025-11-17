Trump: nincs takargatnivalóm az Epstein-ügyben

Donald Trump az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatalának támogatását kérte a képviselőházi republikánusoktól vasárnap este. Az Egyesült Államok elnökének pálfordulása azután következett be, hogy az üggyel kapcsolatos indítvány múlt héten szerezte meg az alsóház egyszerű többségének támogatását.

Ideje továbblépni a radikális, baloldali őrültek által elkövetett demokrata átveréstől, mely csak arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről, beleértve a Demokrata „leállás” elleni legutóbbi győzelmünket is

– kommentálta az ügyet Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán. Ehhez szerinte a republikánus képviselőknek az iratok kiadására kell szavazniuk, hogy a Jeffrey Epstein-ügy helyett minél hamarabb a “lényegre” tudjanak koncentrálni.

A képviselőházban várhatóan a héten szavaznak majd a tervezetről, ezután pedig a szenátushoz kerül a javaslat. Ro Khanna demokrata és Thomas Massie republikánus képviselők indítványához múlt szerdán gyűlt össze az érvényességhez szükséges 218 aláírás, így Mike Johnson republikánus házelnök akarata ellenére napirendre kerülhetett a kérdés.

Az ügy megítélése a republikánusokat is megosztja: az indítványt a párt négy képviselője is aláírta, de Thomas Massie szerint akár további száz republikánus képviselő is kész támogatni az iratok nyilvánosságra hozatalát. Ez megmagyarázhatja azt is, miért választotta Trump az előremenekülést, hiszen kínos helyzetbe kerülne, ha akaratával szemben születne döntés az ügyben. A mostani nyilatkozata fényben várhatóan elnökként sem vétózná majd meg a törvényt.

Amint arról beszámoltunk, nemrég 20 ezer oldalnyi, eddig nem nyilvános dokumentum került napvilágra Jeffrey Epsteinnel, a rejtélyes körülmények között elhunyt üzletemberrel kapcsolatban, akit szexuális bűncselekményekkel és prostitúciós hálózat működtetésével vádoltak.