Trump az ukránok által kért Tomahawk-rakétákról: „Erről beszélnék Putyinnal is, legyünk méltányosak”

admin Rugli Tamás
2025. 10. 13. 16:15
Andrew Harnik / Getty Images

Donald Trump amerikai elnök előbb tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és csak azután hozna döntést nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról,  az elnök erről újságírók előtt beszélt hétfőn.

A múlt hét elején beszélt arról a NATO Parlamenti Közgyűlésében Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő, hogy az Egyesült Államok néhány darab vagy tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, de azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Azóta a Tomahawk-rakéták témája folyamatosan napirenden van, a legutóbb Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök fenyegette meg személyesen Donald Trumpot ezzel kapcsolatban.

Donald Trump az Izrael felé tartó úton a sajtó érdeklődésére előbb beszámolt a Volodimir Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről (amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért), majd elmondta, hogy Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátette, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene.

Az elnök szavai szerint mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna az orosz elnökkel.

Erről esetleg beszélnék Oroszországgal is, hogy legyünk méltányosak. Ezt megmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok az agresszió új fokozatát jelentik

– jelentette ki Trump.

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy arról tájékoztathatja Vlagyimir Putyint, ha létrejön a beszélgetésük, hogy ha a háború nem jut a rendezés szakaszába, akkor szóba kerülhet a rakéták rendelkezésre bocsátása, ukrán felhasználásra.

A Tomahawk egy elképesztő, rendkívül támadó jellegű fegyver, és őszintén szólva, Oroszországnak nincs szüksége erre

– fogalmazott Trump, hangsúlyoza egyúttal, hogy az Egyesült Államok minden fegyverzetet a NATO-nak értékesít, nem szállít közvetlenül Ukrajnának, hanem a katonai szervezet hozza meg a végső döntést az eszközök felhasználásáról, a vételárat pedig teljes egészében megfizeti. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok semmit nem ad Ukrajnának „a tiszteleten és még néhány egyéb dolgon kívül”.

