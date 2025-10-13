Trump az ukránok által kért Tomahawk-rakétákról: „Erről beszélnék Putyinnal is, legyünk méltányosak”

Donald Trump amerikai elnök előbb tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és csak azután hozna döntést nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról, az elnök erről újságírók előtt beszélt hétfőn.

A múlt hét elején beszélt arról a NATO Parlamenti Közgyűlésében Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő, hogy az Egyesült Államok néhány darab vagy tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, de azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Azóta a Tomahawk-rakéták témája folyamatosan napirenden van, a legutóbb Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök fenyegette meg személyesen Donald Trumpot ezzel kapcsolatban.

Donald Trump az Izrael felé tartó úton a sajtó érdeklődésére előbb beszámolt a Volodimir Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről (amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért), majd elmondta, hogy Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátette, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene.

Az elnök szavai szerint mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna az orosz elnökkel.

Erről esetleg beszélnék Oroszországgal is, hogy legyünk méltányosak. Ezt megmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok az agresszió új fokozatát jelentik

– jelentette ki Trump.

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy arról tájékoztathatja Vlagyimir Putyint, ha létrejön a beszélgetésük, hogy ha a háború nem jut a rendezés szakaszába, akkor szóba kerülhet a rakéták rendelkezésre bocsátása, ukrán felhasználásra.

A Tomahawk egy elképesztő, rendkívül támadó jellegű fegyver, és őszintén szólva, Oroszországnak nincs szüksége erre

– fogalmazott Trump, hangsúlyoza egyúttal, hogy az Egyesült Államok minden fegyverzetet a NATO-nak értékesít, nem szállít közvetlenül Ukrajnának, hanem a katonai szervezet hozza meg a végső döntést az eszközök felhasználásáról, a vételárat pedig teljes egészében megfizeti. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok semmit nem ad Ukrajnának „a tiszteleten és még néhány egyéb dolgon kívül”.

