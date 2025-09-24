usaamerikalövöldözésdallas
Három embert meglőttek a dallasi bevándorlási hivatal épületében, az elkövető végzett magával

admin Dienes Gábriel
2025. 09. 24. 16:24

Helyi idő szerint szerda reggel lövések dördültek el az USA Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) dallasi kirendeltségénél, az elkövető három embert talált el, mielőtt végzett magával.

Az ICE szóvivője az NBC Newsnak azt mondta, hogy mindhárom meglőtt személy fogvatartott, egyetlen ICE-ügynök sem sérült meg. Hozzátették, hogy a sérülteket kórházba szállították.

A dallasi rendőrség az X-en azt közölte, hogy az előzetes nyomozás szerint a gyanúsított egy szomszédos épületből nyitott tüzet a hatóság épületére. „Két embert lőtt sebekkel kórházba szállítottak. Az egyik áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsított elhunyt. A nyomozás folyamatban van” – írták.

