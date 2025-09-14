belgiumbűnszervezetgalambhollandia
Nagyvilág

Bűnbandák vetették rá magukat a galambbűnözésre – néhány madár ma már drágább, mint egy versenyló

Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images
admin Schultz Antal
2025. 09. 14. 14:20
Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images
Az utóbbi időszakban kilőtt a versenyzésre szánt postagalambok ára: a kínai kereslet felfutása miatt előfordult, hogy egy-egy példányért félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizettek. Ennek hatására a feketepiacon is megnőtt irántuk a kereslet, melynek nyomán a galambtenyésztési nagyhatalomnak számító Belgiumban és Hollandiában látványosan megemelkedett a galamblopások száma. Olyannyira, hogy már a szervezett bűnözés is bekapcsolódott az illegális üzletbe. A világ csodagalambjának is nyoma veszett.

A postagalambászat évszázadokon át egy olyan hobbi (sport) volt, amely az érintetteknek leginkább csak kiadást jelentett, bevételt alig-alig hozott. Persze nem emésztett fel őrült összegeket – egykor a „szegények lóversenyeként” jellemezték –, viszont rengeteg időt igényel.

Aztán megismerkedtek a több száz kilométer távolságot és akár 80 km/órás sebességet is elérni képes állatokkal a dúsgazdag kínaiak. A galambok tenyésztése azóta is sok időt elvisz, akár egy másodállásnak beillőt, viszont egyes gazdáknak ma már jelentős bevételt is termel.

A kínaiak érdeklődése a 2010-es évek végén fordult a postagalambászat felé, amit már az is jelzett, hogy 2019-ben egy Armando nevű galamb 1,25 millió euróért (akkori értékén közel 400 millió forintért) kelt el egy belgiumi aukción, míg 2020-ban egy másik árverésen a New Kim nevű galambért valaki 1,6 millió eurót (572 millió forintot) fizetett ki. A nagyobb kínai városokban rendezett galambversenyek Kína gazdasági fellendülésének fényűző szimbólumaivá váltak, ezeknek a bevételei elérték a 100 millió dollárt, ami meghaladja számos népszerű sportág bevételeit.

Bizonyos galambok mára drágábbak lettek, mint egyes versenylovak, áruk 1000 és 100 ezer euró között mozoghat

– mondta az Associated Pressnek Pascal Bodengien, a Belga Galambverseny Szövetség vezetője.

A Washington Post nemrégiben meglátogatta az egyik híres galambtenyésztőt, Tom Van Gavert, akinél hetente többször is megjelennek kínai vásárlók. A legtöbbjüknek a Finn nevű galambjára fájt a foga – egy 28 centis, csaknem félkilós madárra –, amit leginkább az különböztetett meg a többi példánytól, hogy iszonyatosan gyors. Több bajnoknak is az apja és a nagyapja.

Finnt „a galambvilág Mona Lisájának” is nevezik, és Van Gaver nem volt hajlandó eladni, akármekkora összeggel is jelentkeztek nála a kínai elit tagjai. Helyette mindig Finn utódjait ajánlotta, amelyeket példányonként sokezer dollárért árusít – nem csoda, hogy az egykori rendőrségi titkár ma már a hobbijából él, egy jól menő vállalkozást tudott a galambtenyésztésre építeni.

Csakhogy tavaly novemberben egy éjjel két maszkos férfi  behatolt Van Gaver ingatlanára, felmásztak a galambdúcra, lyukat vágtak a tetején, azon keresztül jutottak be az állatokhoz, majd – egy biztonsági kamera felvételei szerint – alaposan átnézték az összes galambot. Láthatóan meghatározott madarakat – köztük Finnt – keresték. Végül meg is találták.

