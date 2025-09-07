Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni siklóbalesetet

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút balesetét, amely 16 ember életét követelte – közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF). A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen.

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset mintegy 60 kilométer per órás sebesség mellett történt, az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le.

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll. Ezek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, egy átlagosan 18 százalékos lejtőn.

A kocsikat egy kábel köti össze a föld alatt, ennek elszakadása eredményezhette a tragédiát.

A kábel egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki a kocsik súlyát, amely a Calçada da Glória állomás tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található.

A baleset napján 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak, de néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt. A 2. számú kabin hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni. Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, egy jobbos kanyar elején a jármű a nagy sebessége miatt kisiklott és felborult.

Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének. Mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg. Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.

(MTI)