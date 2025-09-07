prágakisrepülőlezuhantrepülőgép-baleset
Lezuhant egy kisrepülőgép Prágában

Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
2025. 09. 07. 17:16
Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ketten meghaltak.

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letnany nevű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten vesztették életüket – közölte Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő a CTK helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

Hrdina szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letnany repülőtérről műszaki hibát észlelt és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi férfi és egy 72 éves nő.

Vojtech Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó. A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják.

