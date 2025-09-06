Orbánnak üzent a meccs kezdetekor a Kneecap

Írország – Magyarország most Dublinban.
És bassza meg Orbán Viktor!
Ireland v Hungary just now in Dublin. 👏👏👏
And Fuck Viktor Orbán pic.twitter.com/sX7nHgTdsu
— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) September 6, 2025
Orbán Viktor élőben nézi a meccset Dublinban, ahova korábban egy magánrepülőgép is elrepült Brac szigetét érintve Budapestről.
A miniszterelnök Csányi Sándor MLSZ-elnökkel van a helyszínen.
A Kneecap a Szigeten lépett volna fel, de a magyar kormány kitiltotta a problémás ír zenekart az országból.
