Orbánnak üzent a meccs kezdetekor a Kneecap

Paul Faith / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 06. 21:36
Paul Faith / AFP

Írország – Magyarország most Dublinban.

És bassza meg Orbán Viktor!

írta a Kneecap az X-en.

Orbán Viktor élőben nézi a meccset Dublinban, ahova korábban egy magánrepülőgép is elrepült Brac szigetét érintve Budapestről.

A miniszterelnök Csányi Sándor MLSZ-elnökkel van a helyszínen.

A Kneecap a Szigeten lépett volna fel, de a magyar kormány kitiltotta a problémás ír zenekart az országból.

