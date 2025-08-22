Zelenszkij: az oroszok mindent megtesznek, hogy ne jöjjön létre az ukrán-orosz-amerikai csúcs

A háború befejezésének kérdését vezetői szinten kell megoldani, de már most látjuk, hogy az oroszok mindent megtesznek a találkozó megakadályozása érdekében. Ukrajna, Oroszországgal ellentétben, nem fél semmilyen vezetői szintű találkozótól

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatón, melyről az Ukrainszka Pravda számolt be.

Az ukrán elnök arra az eshetőségre utalt, ami az elmúlt napok diplomáciai dömpingje utána merült fel. Miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyalóasztalhoz ült, az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta ukrán kollégáját és Európa vezetőit. A találkozókon az orosz-ukrán háború rendezésének és lezárásának lehetőségeit vitatták meg a felek, ennek kapcsán merült fel, hogy a folyamat következő fázisa egy orosz-ukrán-amerikai csúcstalálkozó lehetne.

Zelenszkij viszont most arról beszélt, hogy az oroszok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebből kifaroljanak, de hogy konkrétan hogyan, azt nem fejtette ki. Ellenben elmondta, hogy az oroszokat tárgyalóasztalhoz kell ültetni, és ha mégsem mennének bele a diplomáciai rendezésbe, akkor újabb súlyos szankciókkal kell őket sújtani.

Az ukrán elnök bízik abban, hogy nyugati szövetségesei legalább minimálisan rá tudják majd bírni Moszkvát arra, hogy hajlandó legyen diplomáciai megoldást keresni a rendezésre, és örömmel tölti el, hogy az Egyesült Államok és Európa elkötelezett ebben a kérdésben.