Két ember is meghalt a szendvicstől, amit egy foodtruckból vásároltak az olasz tengerparton

Pár nap leforgása alatt két ember is meghalt egy Olaszország déli részén található Diamante városának tengerpartján üzemelő foodtruckban vásárolt szendvicstől – írja a Daily Mail.

A brit bulvárlap szerint a múlt héten egy 52 éves Luigi Di Sarno nevű művész vesztette el az életét, miután mérgezést kapott a grillezett kolbászt és tarlórépaleveleket tartalmazó paninitől, amit a tengerparti büfében vett. Ezen a héten pedig egy Tamara D’Acunto nevű 45 éves nő halt meg hasonló körülmények között.

A hatóságok ezért vizsgálatot indítottak a járvány ügyében, és országos visszahívást rendeltek el a kereskedelmi forgalomban kapható paninire, ami a két halálos áldozaton kívül másik 14 embernek okozott ételmérgezést. A vizsgálat részeként a héten mindkét halálos áldozatot fel fogják boncolni.

A nyomozás során összesen kilenc embert hallgattak ki, köztük a Consenza tartományban üzemelő foodtruck tulajdonosát, akinek a járművét is lefoglalták. A büfétulajdonos mellett a szendvicset gyártó cég három alkalmazottját, valamint öt orvost is kihallgattak, akik a mérgezést szenvedő pácienseket kezelték.

Az orvosokat azzal vádolják, hogy nem cselekedtek elég gyorsan az áldozatok megmentése érdekében, miután Di Sarno nővére azt állította, hogy bátyját még mindig rosszul érezte magát, mégis kiengedték a kórházból, és később meghalt.

A halálos mérgezések hátterében egy botulizmus nevű betegség állhat, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium termelte mérgező anyagcseretermék, a botulotoxin okoz a Házipatika szerint. Ez a baktérium anaerob körülmények között szaporodik, így főleg olyan élelmiszerekben jelenhet meg, amelyekben oxigénhiányos viszonyok uralkodnak.

Ilyenek lehetnek a konzervek, de gyakran hibáztatják a mézet vagy a kolbászt is. A betegséget ezért kolbászmérgezésnek is szokták hívni.

A mérgezést nem is a baktérium okozza, hanem a toxinja, ami az ételekből szívódik fel a szervezetbe, a bélrendszeren keresztül. Ez az anyag gátolja az acetil-kolin felszabadulását az idegekből, és ezáltal bénítja az izmokat.

Ugyanakkor annyira ritkának számít, hogy portál szerint évente kevesebb mint tíz ilyen esetet szoktak jelenteni az Országos Epidemológiai Központnak.

A Nápoly tartományban lévő Cercola városából származó Di Sarno a családjával együtt nyaralt Calabria régióban, ami a csizma alakú félsziget orránál található. És közvetlenül a Tirrén-tenger partján vásárolt szendvics elfogyasztása után indultak haza, azonban a férfi útközben rosszul lett.

A két halálos áldozaton kívül 14 másik vásárlót is kórházba kellett szállítani, köztük két 17 éves fiút és két 40 év körüli nőt. Valamint két olyan beteg is volt, akikről az intenzív osztályra érkezve azonnal megállapították, hogy súlyos állapotban vannak.