Az EU is rálépett a fékre: 90 napra felfüggesztik az amerikai termékekre kivetett vámokat

Az Európai Unió 90 napra felfüggesztette az Egyesült Államokkal szemben kivetett vámokat, hogy időt nyerjen a Donald Trumppal folytatott tárgyalásokra. Minderre azután került sor, hogy az amerikai elnök tegnap este úgy döntött, hogy 10 százalékra csökkenti a vámokat azokkal az országokkal szemben, amelyek nem vezettek be megtorló vámokat az Egyesült Államokkal szemben.

– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy amennyiben a tárgyalások nem vezetnek kielégítő eredményre, az ellenintézkedések életbe lépnek. „A további válaszlépesekkel kapcsolatos előkészítő munka folytatódik. Ahogy korábban is mondtam, minden lehetőség az asztalon van” – írta.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025