Egy második kisgyerek is meghalt kanyaróban Texasban

Egy nyolcéves kislány életét követelte a Texas állam nyugati részén zajló kanyarójárvány – számol be a New York Times. Ő a második kiskorú áldozat: egy oltatlan gyerek februárban vesztette életét. Új-Mexikóból is jelentettek egy meg nem határozott korú áldozatot, aki pozitívra tesztelt a betegségre, de az ő esetében még nem állapították meg hivatalosan, hogy a vírus volt a halál oka. A kislány esetében kanyaró okozta tüdőleállást jelöltek meg. A kanyaró 1000 gyerekfertőzésből egy-két esetben halálos lefolyású.

A járvány késő januári kitörése óta 480 esetet jelentettek Texasban, közülük 56-an kerültek kórházba. A vírus a szomszédos Új-Mexikóra és Oklahomába is átterjedt, de a két államból összesen 64 megbetegedést jelentettek. A texasi egészségügyi szakemberek szerint a járvány még egy évig folytatódni fog.

Mint a lap emlékeztet, Robert F. Kennedy egészségügyi minisztert erőteljes kritika érte a járvány kezelése miatt: vakcinaszkeptikusként fél szívvel sem állt az oltások mögé, miközben olyan alternatív kezeléseket népszerűsít, mint a csukamájolaj. Helyi orvosok szerint a miniszter hozzáállása miatt egyes betegek későn fordultak orvoshoz és mérgező mennyiségű A vitamint vettek be. Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a helyi egészségügyi hatóságok finanszírozásának csökkentése újabb, több államra kiterjedő járványok kitöréséhez vezet majd.