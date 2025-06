Magyar Péter Orbánnak üzent: Mindenki számára világos, hogy egyedül önök készülnek háborúra

Amint arról hétfőn megemlékeztünk, bizarr videó jelent meg Orbán Viktor közösségi oldalán: a jórészt mesterséges intelligencia által kreált anyag bevezetőjében a jelenleg a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egyik korábbi nyilatkozatából ragadtak ki egy részletet („…ha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink…”), majd elindul egy rövid AI-videó vérben úszó, magyar zászlót tartó katonákkal és koporsókkal – prezentálva, hogy mi történne akkor, ha Magyarország belesodródna a (konkrétan az ukrajnai) háborúba.

Másnap reagált minderre Magyar Péter, aki mindenekelőtt elismerését fejezte ki Orbánnak, hogy „az okostelefon és a bankkártya után Rogánék azt is megmutatták neki, hogy mire képes a mesterséges intelligencia”.

Magyar úgy folytatta, hogy az AI olyan, mint az atomenergia: fel lehet használni békésen, úgy, hogy az a társadalomnak hasznos legyen, és rosszul is. Magyar szerint Orbán utóbbit tette, arra használta a mesterséges intelligenciát, hogy uszítson és hazugságot terjesszen.

Bármennyiszer is hazudja ezt, bármilyen technológiával, bármennyi közpénz elégetésével is tolja a propagandája segítségével az emberek arcába, a Tisza nem fog magyar embereket háborúba küldeni. A Tisza elutasítja a háborút, és itthon, valamint külföldön is kiáll a béke mellett