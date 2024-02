Sajtóértesülés: tíz tússzal is végeztek az izraeli légicsapások Gázában

A Hamkom internetes portál szerint a Gáza ellen izraeli légicsapások tíz tússzal végeztek. A független izraeli lap szerint néhányuk úgy halt meg, hogy az izraeli hadseregnek információi voltak arról, hogy a célba vett épületekben izraeli túszok tartózkodnak. Az izraeli hadsereg jelentése az áldozatok „a Hamász fogságában haltak meg”.

A scathing report in independent Israeli site @ha_makom exposes that 10 hostages were killed by Israeli air strikes in Gaza – some even as IDF had intel they were residing in buildings that were targeted. The IDF reported they “died in Hamas captivity.” https://t.co/UZ4NwuNOul

