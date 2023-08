Átcsoportosítás az orosz légierőnél

A brit védelmi minisztérium szombati jelentése szerint az orosz légierő egy részét átcsoportosíthatták Herszonból a zaporizzsjai Orikiv környékére. A jelentés szerint az átcsoportosítás gyengítheti Oroszország védelmét a Dnyipro keleti partjánál, ahol egyre fokozódnak az ukrán támadások.

