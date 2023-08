800 légiriadó volt a háború kezdete óta Kijevben

Anton Gerascsenko, Ukrajna belügyi tanácsadója közölte, hogy Ukrajna annak ellenére tovább harcol, hogy az egész ország poszttraumás stresszhez hasonló tünetekben szenved. Azt mondta, hogy a háború eleje óta Kijevben 800 légiriadó volt.

Ukrainian society is shaken by war. People are very tired. We all have PTSD of some sort, I think – not just our Defenders but everyone in Ukraine.

There have been over 800 missile attacks/air raid alerts on Kyiv since the full-scale invasion began. So those who didn't leave…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 3, 2023